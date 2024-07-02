«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье. В Краснодаре его бесплатно покажут 5 и 6 июля

«Один театр» покажет иммерсивный спектакль «1/2 себя» — три зарисовки о семейных отношениях. Постановку создали на основе ответов зрителей в телеграм-боте театра (6+)

24 июня «Один театр» сообщил о старте подготовки иммерсивного спектакля-исследования «1/2 себя» и пригласил краснодарцев принять участие в его создании. Тема постановки — семья и семейные отношения. Команда театра рассказала, что взаимодействие со спектаклем проходит в три этапа. Первый — онлайн. Любой желающий может перейти в телеграм-бот и анонимно ответить на несколько вопросов о том, что для него значит семья. Некоторые из диалогов уже попали в спектакль.

«Чем искреннее будут твои ответы, тем интереснее получится наш спектакль. А еще твоя искренность может помочь и тебе тоже. Но не стоит путать наш спектакль с сеансом психотерапии. Собственно, наш спектакль уже идет. Прямо сейчас мы создаем твою личную историю, которой не будет ни у кого другого. Так что устраивайся поудобнее, можешь завернуться в плед или сделать себе чашечку чего-нибудь горячего», — начинает диалог в чат-боте.

Следующий этап пройдет в «Одном театре». Действие начнется еще до начала показа спектакля.



«Пространства здания на время станут большой квартирой, где в каждой из комнат можно почувствовать себя героем истории, погрузиться в материал, собранный в процессе исследования», — поделились организаторы. Третий этап — показ иммерсивного спектакля «1/2 себя». Зрители увидят три зарисовки о том, какими разными могут быть отношения в семье.

Премьера спектакля пройдет 5 и 6 июля. Всего запланировано пять показов. На сайте театра указано, что билеты стоят 0 рублей, поэтому вход свободный, однако необходимо выбрать дату и время показа. «Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268, литер В.