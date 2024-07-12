Опубликован первый трейлер детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем
Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила первый трейлер детективного экшна «Красный шелк» (18+)
YouTube-канал «Киноафиша Трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Красный шелк». Это совместный российско-китайский проект. Первый съемочный блок проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на киностудию Hengdian World Studios.
Милош Бикович, известный по проектам «Холоп», «Балканский рубеж» и «Вызов», исполнил главную роль. Также в фильме задействованы Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Гоша Куценко.
Действие ленты происходит в 1927 году. Через всю Россию на транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики. Красноармейцу приходится объединиться с бывшим царским агентом, чтобы раскрыть общего врага.
«Красный шёлк» выйдет на экраны 20 февраля 2025 года.
Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 13 июля выход на экраны мультфильма ««Гадкий я 4». Ленту будут показывать в формате 2D под названием «Обычный вечер».