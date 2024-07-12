Опубликован первый трейлер детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем

YouTube-канал «Киноафиша Трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Красный шелк». Это совместный российско-китайский проект. Первый съемочный блок проходил на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге и в павильонах Москвы. Теперь команда фильма переезжает в Китай на киностудию Hengdian World Studios.

Милош Бикович, известный по проектам «Холоп», «Балканский рубеж» и «Вызов», исполнил главную роль. Также в фильме задействованы Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Гоша Куценко.