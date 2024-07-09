Вышел трейлер фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Warner Bros. и Apple Original Films представили первый трейлер фильма о «Формуле-1» (18+)

YouTube-канал Kinoman поделился коротким роликом фильма F1 с русскими субтитрами. В главной роли снялся Брэд Питт, а режиссером выступил Джозеф Косински. Также в ленте сыграли Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо.

Лента не основана на реальных событиях. Фильм рассказывает историю бывшего гонщика «Формулы-1» Санни Хэйса. Он был вынужден уйти из автоспорта после серьезной аварии. Много лет спустя герой возвращается в гонки, чтобы стать партнёром и наставником молодого пилота Джошуа Пирса в вымышленной команде APXGP.

Съемки фильма проходили на реальных турнирах — Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне. Релиз картины намечен на 25 июня 2025 года.