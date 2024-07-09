Вышел трейлер фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

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  • Кадр из трейлера к фильму F1 © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму F1 © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Warner Bros. и Apple Original Films представили первый трейлер фильма о «Формуле-1» (18+)

YouTube-канал Kinoman поделился коротким роликом фильма F1 с русскими субтитрами. В главной роли снялся Брэд Питт, а режиссером выступил Джозеф Косински. Также в ленте сыграли Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо.

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Лента не основана на реальных событиях. Фильм рассказывает историю бывшего гонщика «Формулы-1» Санни Хэйса. Он был вынужден уйти из автоспорта после серьезной аварии. Много лет спустя герой возвращается в гонки, чтобы стать партнёром и наставником молодого пилота Джошуа Пирса в вымышленной команде APXGP.

Съемки фильма проходили на реальных турнирах — Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне. Релиз картины намечен на 25 июня 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 июля покажут культовый фильм Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров». 

Афиша Кино Кинопрокат

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