В бухте Инал Туапсинского района загорелся лес: что известно о пожаре

В бухте Инал Туапсинского района 7 июля загорелся лес. Причиной мог стать человеческий фактор

7 июля глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил , что в бухте Инал загорелся лес. На месте очага находятся тропы и смотровые площадки с видом на море.

На месте развернули оперативный штаб. К тушению привлекли 12 единиц техники, 84 человека и вертолет Ка-32.

8 июля в 09:45 в МЧС заявили, что лесной пожар локализовали на площади 1,2 га. На месте продолжают работать спасатели.

Как рассказал Сергей Бойко, накануне из четырех близлежащих баз отдыха эвакуировали около 100 человек. Угрозы жилым строениям нет.

Полиция проводит проверку по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. Сотрудники устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.