«Медуза в небе». Жители Ростовской области и Ставрополья наблюдали в небе яркий космический объект

Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/astroalert
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/astroalert

В ночь на 10 июля жители разных регионов РФ наблюдали в небе светящийся объект. Астрономы рассказали, что узоры создавала ракета-носитель Ariane 6

10 июля паблики разных городов России опубликовали фотографии и видео светящегося объекта в небе. По словам интернет-пользователей, по форме он напоминал медузу.

Яркую вспышку ночью наблюдали жители Брянска, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы, а также Ростовской области и Ставропольского края.

«Малиновое небо»:

Сегодня же астрономы AstroAlert сообщили, что это была ракета-носитель Ariane 6, которую запустили из Французской Гвианы. Жители Ставрополья и Ростовской области увидели второй виток ракеты.

«Второй виток ракеты-носителя Ariane 6 оказался гораздо интереснее, предположительно — наблюдалось включение двигателей и отделение полезной нагрузки. Узор, созданный выхлопными газами ракеты, временами напоминал имперский истребитель из старых добрых «Звёздных войн», — отметили в телеграм-канале AstroAlert.

Как писали Юга.ру, в конце мая сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем.

Космос Наука Ростов-на-Дону Ставрополь

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«Медуза в небе». Жители Ростовской области и Ставрополья наблюдали в небе яркий космический объект
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