«Медуза в небе». Жители Ростовской области и Ставрополья наблюдали в небе яркий космический объект

В ночь на 10 июля жители разных регионов РФ наблюдали в небе светящийся объект. Астрономы рассказали, что узоры создавала ракета-носитель Ariane 6

Яркую вспышку ночью наблюдали жители Брянска, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы, а также Ростовской области и Ставропольского края.

10 июля паблики разных городов России опубликовали фотографии и видео светящегося объекта в небе. По словам интернет-пользователей, по форме он напоминал медузу.

Сегодня же астрономы AstroAlert сообщили, что это была ракета-носитель Ariane 6, которую запустили из Французской Гвианы. Жители Ставрополья и Ростовской области увидели второй виток ракеты.

«Второй виток ракеты-носителя Ariane 6 оказался гораздо интереснее, предположительно — наблюдалось включение двигателей и отделение полезной нагрузки. Узор, созданный выхлопными газами ракеты, временами напоминал имперский истребитель из старых добрых «Звёздных войн», — отметили в телеграм-канале AstroAlert.