В Краснодаре пройдет литературная встреча, посвященная самиздату

В Краснодарском музее имени Коваленко 12 июля пройдет лекция «Современный самиздат для авторов» (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 июля литературную встречу «Современный самиздат для авторов». Её проведет писательница Алена Воскресенская.

Программа: Каковы перспективы цифрового книжного рынка?

Что в современных условиях означает «самиздат» и как выбрать нужную площадку?

Как подготовить книгу к публикации и какие детали важно знать, чтобы не упустить свою аудиторию? Мероприятие состоится в 18:00 в музейном дворике по адресу улица Красная, 11. Вход свободный.