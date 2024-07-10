В Краснодаре пройдет литературная встреча, посвященная самиздату
В Краснодарском музее имени Коваленко 12 июля пройдет лекция «Современный самиздат для авторов» (12+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 июля литературную встречу «Современный самиздат для авторов». Её проведет писательница Алена Воскресенская.
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Программа:
- Каковы перспективы цифрового книжного рынка?
- Что в современных условиях означает «самиздат» и как выбрать нужную площадку?
- Как подготовить книгу к публикации и какие детали важно знать, чтобы не упустить свою аудиторию?
Мероприятие состоится в 18:00 в музейном дворике по адресу улица Красная, 11. Вход свободный.
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