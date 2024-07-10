В Краснодаре пройдет литературная встреча, посвященная самиздату

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
    © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Коваленко 12 июля пройдет лекция «Современный самиздат для авторов» (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 июля литературную встречу «Современный самиздат для авторов». Её проведет писательница Алена Воскресенская.

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Программа:

  • Каковы перспективы цифрового книжного рынка?
  • Что в современных условиях означает «самиздат» и как выбрать нужную площадку?
  • Как подготовить книгу к публикации и какие детали важно знать, чтобы не упустить свою аудиторию?

Мероприятие состоится в 18:00 в музейном дворике по адресу улица Красная, 11. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 июля пройдет лекция, посвященная адюльтеру. Участникам расскажут о предпосылках супружеской неверности.

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