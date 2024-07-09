В Краснодаре пройдет лекция «Неверность: есть ли выход?»

В Краснодаре 12 июля пройдет лекция, посвященная адюльтеру. Участникам расскажут о предпосылках супружеской неверности (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Неверность: есть ли выход?». Встречу 12 июля проведет психолог Анастасия Акимочкина. Спикер поговорит со слушателями о том, каковы предпосылки неверности, как информированность помогает лучше понять свое отношение к изменам и расширяет взгляд на проблематику.

Программа: что считать изменой;

причины измены;

простить или уйти;

жизнь после измены как новый брак — есть ли шанс, и что можно построить лучше. Лекция пройдет в 19:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу улица Калинина, 291. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.