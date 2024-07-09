В Краснодаре пройдет лекция «Неверность: есть ли выход?»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 12 июля пройдет лекция, посвященная адюльтеру. Участникам расскажут о предпосылках супружеской неверности (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Неверность: есть ли выход?». Встречу 12 июля проведет психолог Анастасия Акимочкина.

Спикер поговорит со слушателями о том, каковы предпосылки неверности, как информированность помогает лучше понять свое отношение к изменам и расширяет взгляд на проблематику.

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Программа:

  • что считать изменой;
  • причины измены;
  • простить или уйти;
  • жизнь после измены как новый брак — есть ли шанс, и что можно построить лучше.

Лекция пройдет в 19:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу улица Калинина, 291. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Литературном музее Кубани каждую субботу проходят лекции о поэтах, писателях и культурной жизни края.

Афиша Краснодар Лекции Психология

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