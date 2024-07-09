В Краснодаре пройдет лекция «Неверность: есть ли выход?»
В Краснодаре 12 июля пройдет лекция, посвященная адюльтеру. Участникам расскажут о предпосылках супружеской неверности (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «Неверность: есть ли выход?». Встречу 12 июля проведет психолог Анастасия Акимочкина.
Спикер поговорит со слушателями о том, каковы предпосылки неверности, как информированность помогает лучше понять свое отношение к изменам и расширяет взгляд на проблематику.
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Программа:
- что считать изменой;
- причины измены;
- простить или уйти;
- жизнь после измены как новый брак — есть ли шанс, и что можно построить лучше.
Лекция пройдет в 19:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу улица Калинина, 291. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Литературном музее Кубани каждую субботу проходят лекции о поэтах, писателях и культурной жизни края.