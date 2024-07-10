Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 14 июля представят театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей» (18+)

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 14 июля театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей». Событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Слушателям расскажут интересные факты об истоках праздника, а также о самых знаменитых, необычных и многочисленных семьях России.

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Программа:

  • святые благоверные Петр и Феврония Муромские;
  • семейство Льва Толстого, оставившее самое большое потомство и множество любопытных традиций;
  • семья Михаила Врубеля, пусть немногочисленная, но учащая беззаветной поддержке и взаимному восхищению.

Начало лекции в 19:00 по адресу улица Офицерская, 36. Стоимость участия 1000 рублей. Предварительная запись по телефону +7 (918) 482-01-40.

Как писали Юга.ру, Литературный музей Кубани анонсировал еженедельные лекции, которые будут проходить в Краснодаре каждую субботу. Спикеры будут рассказывать о литературной жизни региона, поэтах и писателях, истории и культуре.

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