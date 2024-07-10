Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей»

В Краснодаре 14 июля представят театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей» (18+)

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 14 июля театрализованную лекцию «Знаменитые семьи и семьи знаменитостей». Событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Слушателям расскажут интересные факты об истоках праздника, а также о самых знаменитых, необычных и многочисленных семьях России.

Программа: святые благоверные Петр и Феврония Муромские;

семейство Льва Толстого, оставившее самое большое потомство и множество любопытных традиций;

семья Михаила Врубеля, пусть немногочисленная, но учащая беззаветной поддержке и взаимному восхищению. Начало лекции в 19:00 по адресу улица Офицерская, 36. Стоимость участия 1000 рублей. Предварительная запись по телефону +7 (918) 482-01-40.