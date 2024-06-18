В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Головоломка 2»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Головоломка 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Головоломка 2» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В мировой прокат 14 июня вышел мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 июня выход на экраны мультфильма «Головоломка 2». Ленту будут показывать в форматах 2D и 3D под названием «Школа развития».

Во второй части мультфильма в центре внимания всё та же Райли Андерсон и эмоции, живущие в её голове. К прежним Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости у подростка добавились Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Премьера мультфильма «Головоломка 2» вызвала ажиотаж среди зрителей. За первый уикенд анимационный блокбастер заработал 295 млн долларов, обойдя «Барби» и вторую «Дюну». 

Критики и зрители встретили «Головоломку 2» положительно. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 92 % свежести.

Как сообщали Юга.ру, 6-7 июля в Краснодарском театре драмы имени Горькова пройдут премьерные показы постановки «Зойкина квартира».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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