В Краснодаре в кино покажут мультфильм «Головоломка 2»

В мировой прокат 14 июня вышел мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 июня выход на экраны мультфильма «Головоломка 2». Ленту будут показывать в форматах 2D и 3D под названием «Школа развития».

Во второй части мультфильма в центре внимания всё та же Райли Андерсон и эмоции, живущие в её голове. К прежним Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости у подростка добавились Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Премьера мультфильма «Головоломка 2» вызвала ажиотаж среди зрителей. За первый уикенд анимационный блокбастер заработал 295 млн долларов, обойдя «Барби» и вторую «Дюну».

Критики и зрители встретили «Головоломку 2» положительно. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 92 % свежести.