В сети появился трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

YouTube-канал «топКино» поделился коротким роликом фильма «Гладиатор 2» с русскими субтитрами. Ридли Скотт в сиквеле вернулся в режиссерское кресло. Педро Паскаль («Одни из нас»), Пол Мескал («Солнце моё»), Конни Нильсен («Гладиатор»), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Очень странные дела») исполнили главные роли.

События второй части развернутся спустя 15 лет после первого фильма. Повзрослевший внук императора Марка Аврелия возвращается в Рим в качестве пленника. Вдохновленный подвигом генерала Максимуса, он становится гладиатором.

Релиз ленты в зарубежных кинотеатрах состоится 22 ноября 2024 года. СМИ сообщают, «Гладиатор 2» может стать одним из самых дорогих фильмов в истории кино. Издание The Hollywood Reporter оценивает бюджет картины в 310 млн долларов.