В сети появился трейлер фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Гладиатор 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к фильму «Гладиатор 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Студия Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер исторического фильма «Гладиатор 2» (18+)

YouTube-канал «топКино» поделился коротким роликом фильма «Гладиатор 2» с русскими субтитрами. Ридли Скотт в сиквеле вернулся в режиссерское кресло. Педро Паскаль («Одни из нас»), Пол Мескал («Солнце моё»), Конни Нильсен («Гладиатор»), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Очень странные дела») исполнили главные роли.

Читайте также:

События второй части развернутся спустя 15 лет после первого фильма. Повзрослевший внук императора Марка Аврелия возвращается в Рим в качестве пленника. Вдохновленный подвигом генерала Максимуса, он становится гладиатором.

Релиз ленты в зарубежных кинотеатрах состоится 22 ноября 2024 года. СМИ сообщают, «Гладиатор 2» может стать одним из самых дорогих фильмов в истории кино. Издание The Hollywood Reporter оценивает бюджет картины в 310 млн долларов.

Как писали Юга.ру, Warner Bros. и Apple Original Films представили первый трейлер фильма о «Формуле-1». В главной роли снялся Брэд Питт, а режиссером выступил Джозеф Косински. 

Афиша Кино Кинопрокат

Новости

Спрос на курортное жилье в Краснодарском крае в бархатный сезон вырос на 56%
Вечеринки, мастер-классы, соревнования. В Краснодарском крае пройдет пляжный фестиваль «Компас»
В Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад
В парке «Краснодар» впервые зацвело растение из Мадагаскара. Его называют огненным деревом
«Медуза в небе». Жители Ростовской области и Ставрополья наблюдали в небе яркий космический объект
Пробка на 14 км образовалась 10 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

Лента новостей

Ленинка и «Пятёрочка» запустили бесплатное «Летнее чтение для школьников»
Вчера, 16:14
Ленинка и «Пятёрочка» запустили бесплатное «Летнее чтение для школьников»
Песок в воздухе и болото вместо дороги
Вчера, 15:34
Песок в воздухе и болото вместо дороги
Жители СНТ под Краснодаром требуют отремонтировать подъезд к поселку и запретить движение грузовиков
Винтаж, украшения, керамика
Вчера, 09:35
Винтаж, украшения, керамика
В Краснодаре на выходных пройдет гаражный маркет

Реклама на сайте