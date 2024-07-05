РЖД планируют запустить туристический поезд с прозрачным вагоном в 2025 году

Вагон с прозрачными стенами и крышей войдет в состав туристического поезда. Такие турмаршруты курсируют в разных регионах РФ, в том числе Краснодарском крае и Северном Кавказе

«Хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. У нас очень красивая природа, и все задавали вопрос, когда же вы сделаете. Мы хотим сделать именно такой необычный подвижной состав», — сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

5 июля холдинг РЖД сообщил , что в России в декабре 2025 года появится прозрачный туристический вагон.

Прозрачные вагоны появятся в туристических поездах. На данный момент в некоторых составах уже есть обзорные и вагоны-лектории. Например, у ретропоезда, который курсирует между Туапсе, Сочи и Гагрой, есть открытый видовой вагон.

В 2024 году компания РЖД разработала 56 турмаршрутов между регионами России и более 30 — внутри субъектов, цитирует Белозерова РБК.