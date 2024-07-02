«Лист ожидания» от РЖД: чаще всего услугой пользуются для покупки билетов в Анапу, Сочи и Новороссийск

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД разработали и запустили лист ожидания для приобретения и возврата онлайн-билетов. Россияне активно пользуются услугой

2 июля в РЖД сообщили, что за выходные 29-30 июня через новую услугу «Лист ожидания» россияне купили 2696 билетов. Ожидают оплаты 6170 заявок, отменено — 6362.

Из Москвы в Сочи за 8 часов:

Самыми популярными поездами стали:

  • № 12 «Премиум» Москва — Анапа;
  • № 30 «Премиум» Москва — Новороссийск;
  • № 104 «Двухэтажный» Москва — Адлер.

Услуга «Лист ожидания» — это онлайн-очередь, которую РЖД запустили 28 июня. Если пассажиры отказываются ехать, или перевозчик добавляет дополнительные вагоны, то можно заранее купить билет. Сейчас в «Листе ожидания» доступны поезда, до отправления которых осталось больше шести часов. У пассажира есть только два часа на оплату.

Опция «Лист ожидания» есть на сайте РЖД и в веб-приложении. В будущем она также появится в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где сейчас доступен сервис «Отслеживание билетов».

Также в третьем квартале 2024 года РЖД запустят быструю покупку билетов.

Как писали Юга.ру, до сентября на Черноморское побережье будут ходить «детские» поезда. В составах предусмотрены вагоны-рестораны и питание по специальному меню.

Поезда РЖД

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