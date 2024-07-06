В сети появился трейлер комедийного боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой

YouTube-канал Global Film поделился коротким дублированным роликом фильма «Хеллбой: Горбун». Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Бегущий по лезвию 2049») исполнил главную роль. Также в ленте участвуют Бен Кингсли («Лекарь: Ученик Авиценны», «Счастливое число Слевина»), Терри Крюс («Неудержимые», «Все ненавидят Криса») и София Бутелла («Kingsman: Секретная служба», «Мумия»).

Высококлассный наёмник узнаёт, что неизлечимо болен. Он решает нанять лучших киллеров, чтобы те лишили его страданий. Однако вскоре герой узнает, что его обманули с диагнозом. Но бывшие коллеги уже вышли на охоту. Теперь он должен противостоять армии профессиональных убийц, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

Премьера фильма «Игра киллера» в российском прокате запланирована на 12 сентября 2024 года.