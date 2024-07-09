Кубанские ученые приспособили тихоокеанских устриц к разведению в Черном море

Кубанские специалисты продолжают эксперимент по выращиванию тихоокеанской устрицы в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна

9 июля РБК со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского и Тихоокеанского филиалов ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что кубанские ученые продолжают адаптировать тихоокеанских устриц, полученных в питомнике на Дальнем Востоке, к жизни в Черном море. Исследовательские работы проводят в районе мыса Большой Утриш, бухты Капсель и Каламитского залива.

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«Текущий мониторинг показал высокую выживаемость объектов выращивания после транспортировки и на первых этапах адаптации к новым условиям содержания», — отметили в научном центре. О планах культивирования тихоокеанских устриц на черноморском побережье стало известно в 2023 году. Раньше моллюсков приобретали за рубежом, однако из-за санкций поставки приостановили.