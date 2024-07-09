Песок в воздухе и болото вместо дороги. Жители СНТ под Краснодаром требуют отремонтировать подъезд к поселку и запретить движение грузовиков

В СНТ под Краснодаром разбита подъездная дорога — люди с трудом добираются до работы и школы. Департамент транспорта пообещал начать ремонт в июне 2024 года, но работы так и не стартовали

9 июля жительница СНТ «Дубки» под Краснодаром сообщила Юга.ру, что грунтовая дорога, ведущая в садовое товарищество, полностью разбита — люди с трудом добираются до города. С конца 2023 года в районе поселка Кирпичный завод возле улицы Калинина разрабатывают песчаный карьер — грузовики круглосуточно возят песок по этой дороге. Женщина рассказала, что «такой трафик с колоссальным перегрузом уничтожил ранее отличную дорогу».

Кроме того, песок в воздухе ухудшает видимость, а после дождей дорога превращается в болото. «Вечером люди не могут заехать домой, вынуждены оставаться на трассе, либо утром не могут выехать на работу, в детские сады и школы. Нет возможности выехать за продуктами и водой, скорая помощь туда приехать не сможет в случае необходимости», — добавила женщина.

© телеграм-канала «Дружные дачники» СНТ «Дубки» https://t.me/dachikuban

© телеграм-канала «Дружные дачники» СНТ «Дубки» https://t.me/dachikuban

© телеграм-канала «Дружные дачники» СНТ «Дубки» https://t.me/dachikuban

Местные жители обратились в полицию. 13 июня УМВД Краснодара официально подтвердило разрушения дорожного покрытия, а также возбудило административное дело в отношении «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» и направило в ведомство требование о ремонте участка. Также люди дважды обращались в администрацию Краснодара. 8 июня 2024 замдиректора департамента транспорта Евгений Беляков ответил, что ремонт дороги в СНТ «Дубки» запланирован на июнь 2024 года. Однако работы все еще не начались.

7 саженцев уже погибли: Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья

А на просьбу жителей запретить остановку и стоянку большегрузов в данном районе Беляков 17 июня ответил, что для введения запрета нужны основания — показатели интенсивности движения и информация ГИБДД об аварийности на данном участке, в том числе с участием большегрузов. «Данный участок дороги справедливо можно назвать «дорогой жизни», так как движение по нему угрожает не только транспортным средствам, но и жизням граждан. Бездействие ведомств и должностных лиц, ответственных за содержание дорожного покрытия, все больше напоминает известный сценарий «когда убьют, тогда и приходите», — отметила жительница СНТ.