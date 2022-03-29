В мэрии Краснодара пообещали доделать дорогу к товариществу «Градостроитель» до конца сентября

В Краснодаре в 2022 году планируют отремонтировать пять подъездных дорог к садоводческим товариществам. В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что на двух участках гравийных дорог около СНТ «Дубки» и «Речник» в марте уже выполнили работы.

Также в этом году запланирован ремонт дороги длиной 3,3 км, ведущей к товариществу «Градостроитель». Директор департамента дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что все работы там планируют завершить до конца сентября.

Сейчас идет ремонт обочины подъездной дороги к товариществу «Речник» и запланирован ремонт подъездной дороги к хутору Черников.

Кроме того, с 15 марта по 15 ноября для садоводов пустили сезонные автобусы № 177А «Ул. им. Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе» и № 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая».

На круглогодичном маршруте № 114А «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» на время дачного сезона добавят дополнительный автобус, а на маршруте № 160А «Бальнеолечебница — дачи «Дубки» организована работа дополнительных сезонных графиков движения.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют отремонтировать дороги на 33 участках. Это дороги к социально-значимым объектам. Их планируют привести в порядок до конца 2022 года.