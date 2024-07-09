Под Ростовом-на-Дону запустили океанскую волну для обучения серфингу

В поселке Каяльском Азовского района Ростовской области запустили первую в России искусственную волну по типу океанской для начинающих серферов

7 июля еженедельник «Город N» со ссылкой на основателя компании Vertigo Sports Александра Ищенко сообщил , что в поселке Каяльском под Ростовом-на-Дону запустили первую в России искусственную волну по типу океанской. Симулятор создали для тех, кто хочет познакомиться с серфингом и освоить азы этого вида спорта.

Длина волны составляет 85 метров, высота регулируется от 1 до 1,5 метров. Затраты на создание необычного аттракциона составили более 40 млн рублей.

«В России есть такие установки, где серфер стоит на одном месте, а под ним движется поток воды. По сути, спортсмен стоит на струе воды. Наша волна другая — она движется по водоему и спортсмен движется вместе с ней. Она ничем по своим физическим характеристикам не отличается от океанской», — рассказал Ищенко.