Администрация Ейского района назвала самые опасные места для купания

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отдыхающим напомнили, какие места в Ейском районе запрещены для купания

5 июля администрация Ейского района напомнила жителям и гостям, в каких местах запрещено купаться.

«Ейская коса — намывная песчаная коса в Азовском море, часть Ейского полуострова. Ее длина сейчас около 3 км, что это очень коварное место — мелководье здесь зачастую переходит в глубинные провалы. А при сильном ветре скорость течения достигает 2 м/с, и справиться с ним не под силу даже опытному пловцу-спортсмену», — сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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Купание запрещено в конце косы и на острове «Ейская коса», который также называют «Зеленый остров», «Остров семи ветров» и «Птичий остров». Он расположен в 3 км от материковой оконечности косы и является ее продолжением. Сильные течения, водовороты, резкие перепады глубин и тягуны смертельно опасны.

Также купаться запрещено на острове «Мартынячий», который находится между оконечностью косы «Ейская» и островом «Ейская коса». Это место популярно среди любителей парусного спорта, яхтинга и «дикого отдыха».

«Большой угрозой этой полосы является быстрое затопление вследствие резкого подъема уровня воды во время приливов», — добавили в администрации.

Как писали Юга.ру, Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году.

Азовское море Ейский район Курорты и туризм

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Администрация Ейского района назвала самые опасные места для купания
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