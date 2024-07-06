Администрация Ейского района назвала самые опасные места для купания

Отдыхающим напомнили, какие места в Ейском районе запрещены для купания

«Ейская коса — намывная песчаная коса в Азовском море, часть Ейского полуострова. Ее длина сейчас около 3 км, что это очень коварное место — мелководье здесь зачастую переходит в глубинные провалы. А при сильном ветре скорость течения достигает 2 м/с, и справиться с ним не под силу даже опытному пловцу-спортсмену», — сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

5 июля администрация Ейского района напомнила жителям и гостям, в каких местах запрещено купаться.

Купание запрещено в конце косы и на острове «Ейская коса», который также называют «Зеленый остров», «Остров семи ветров» и «Птичий остров». Он расположен в 3 км от материковой оконечности косы и является ее продолжением. Сильные течения, водовороты, резкие перепады глубин и тягуны смертельно опасны.

Также купаться запрещено на острове «Мартынячий», который находится между оконечностью косы «Ейская» и островом «Ейская коса». Это место популярно среди любителей парусного спорта, яхтинга и «дикого отдыха».

«Большой угрозой этой полосы является быстрое затопление вследствие резкого подъема уровня воды во время приливов», — добавили в администрации.