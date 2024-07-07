В Краснодаре откроется выставка «Прошлым летом»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале с 9 июля будут показывать работы кубанских художников, посвященные лету (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 9 июля открытие фондовой экспозиции «Прошлым летом». Посетители смогут познакомиться с творчеством художников Кубани.

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В экспозиции представлены произведения Федора Алексеенко, Михаила Архангельского, Александра Строма, Сергея Дудко, Александра Куренного, Натальи Зайцевой, Петра Шевчишина и других авторов. Работы погружают в воспоминания детства, летние радости, беззаботные солнечные дни. На картинах запечатлены сочные плоды, яркие цветы и живописные пейзажи региона.

Выставка «Прошлым летом» будет работать до 14 июля по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко стартовал культурно-просветительский проект «Кубанские магнаты». Представлено 10 постеров, рассказывающих о жизни и достижениях известных предпринимателей конца XIX — начала XX веков.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре откроется выставка «Прошлым летом»
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