В Краснодаре откроется выставка «Прошлым летом»
В Краснодарском краевом выставочном зале с 9 июля будут показывать работы кубанских художников, посвященные лету (6+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 9 июля открытие фондовой экспозиции «Прошлым летом». Посетители смогут познакомиться с творчеством художников Кубани.
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В экспозиции представлены произведения Федора Алексеенко, Михаила Архангельского, Александра Строма, Сергея Дудко, Александра Куренного, Натальи Зайцевой, Петра Шевчишина и других авторов. Работы погружают в воспоминания детства, летние радости, беззаботные солнечные дни. На картинах запечатлены сочные плоды, яркие цветы и живописные пейзажи региона.
Выставка «Прошлым летом» будет работать до 14 июля по адресу улица Рашпилевская, 32.
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