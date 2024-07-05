Литературный музей приглашает краснодарцев на субботние лекции. Первая встреча посвящена Маяковскому

В Литературном музее Кубани каждую субботу будут проходить лекции о поэтах, писателях и культурной жизни края (12+)

2 июля Литературный музей Кубани анонсировал еженедельные лекции, которые будут проходить в Краснодаре каждую субботу. Спикеры будут рассказывать о литературной жизни Кубани, поэтах и писателях, истории и культуре.

Участники первой лекции узнают, как проходили выступления Маяковского в Краснодаре в 1926 году, кто из кубанских писателей навещал поэта в «собачкиной столице» и правда ли, что Маяковский из казачьего рода. Лекция пройдет 6 июля в 16:00.