Литературный музей приглашает краснодарцев на субботние лекции. Первая встреча посвящена Маяковскому

Краснодарский край

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  • Лекция о ранней истории Екатеринодара © Фото Юга.ру
    Лекция о ранней истории Екатеринодара © Фото Юга.ру

В Литературном музее Кубани каждую субботу будут проходить лекции о поэтах, писателях и культурной жизни края (12+)

2 июля Литературный музей Кубани анонсировал еженедельные лекции, которые будут проходить в Краснодаре каждую субботу. Спикеры будут рассказывать о литературной жизни Кубани, поэтах и писателях, истории и культуре.

Участники первой лекции узнают, как проходили выступления Маяковского в Краснодаре в 1926 году, кто из кубанских писателей навещал поэта в «собачкиной столице» и правда ли, что Маяковский из казачьего рода. Лекция пройдет 6 июля в 16:00.

Перформанс и картины:

«А ещё вы увидите подлинные первые публикации тех самых стихов Маяковского о Краснодаре!» — добавили сотрудники музея. 

В июле краснодарцев будут ждать еще две лекции:

  • 20 июля — об истории женского образования на Кубани в дореволюционный период;
  • 27 июля — о зарождении и развитии детской литературы.

На мероприятия нужна предварительная запись. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (861)-268-58-78. Литературный музей Кубани находится по адресу: улица Постовая, 39/1.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на лекцию «Театр и еда: до, после или во время?». Встреча пройдет 6 июля в 17:00.

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