В Японском саду Краснодара научат создавать оригами и бумажную куклу

Краснодарский край

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  • Японский сад © Антон Быков, Юга.ру
    Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на занятия по созданию оригами и японской бумажной куклы (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 13-14 июля мастер-классы по созданию оригами «Лотос» и бумажной куклы Чиогами нингё.

В народном доме Коминка на встрече по оригами участники познакомятся с символическими значениями, которые несут в себе бумажные фигурки и цветы. На занятии по созданию японской бумажной куклы Чиогами нингё гостям расскажут её историю и научат мастерить игрушку.

Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду:

Расписание:

13 июля, суббота

  • в 11:00 — оригами «Лотос»;
  • в 15:00 — кукла Чиогами нингё.

14 июля, воскресенье

  • в 11:00 — кукла Чиогами нингё;
  • в 15:00 — оригами «Лотос».

Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 6-7 июля пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных.

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