В Японском саду Краснодара научат создавать оригами и бумажную куклу

Краснодарцев приглашают на занятия по созданию оригами и японской бумажной куклы (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 13-14 июля мастер-классы по созданию оригами «Лотос» и бумажной куклы Чиогами нингё.

В народном доме Коминка на встрече по оригами участники познакомятся с символическими значениями, которые несут в себе бумажные фигурки и цветы. На занятии по созданию японской бумажной куклы Чиогами нингё гостям расскажут её историю и научат мастерить игрушку.