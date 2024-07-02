В Японском саду Краснодара научат создавать оригами и бумажную куклу
Краснодарцев приглашают на занятия по созданию оригами и японской бумажной куклы (16+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 13-14 июля мастер-классы по созданию оригами «Лотос» и бумажной куклы Чиогами нингё.
В народном доме Коминка на встрече по оригами участники познакомятся с символическими значениями, которые несут в себе бумажные фигурки и цветы. На занятии по созданию японской бумажной куклы Чиогами нингё гостям расскажут её историю и научат мастерить игрушку.
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду:
Расписание:
13 июля, суббота
- в 11:00 — оригами «Лотос»;
- в 15:00 — кукла Чиогами нингё.
14 июля, воскресенье
- в 11:00 — кукла Чиогами нингё;
- в 15:00 — оригами «Лотос».
Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 6-7 июля пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных.