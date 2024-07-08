Краснодарцев приглашают на бесплатные занятия по шитью
Краснодарский экоцентр проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал бесплатные занятия по шитью. Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и создавать вещи.
Так, 11, 16, 18, 23 и 26 июля пройдет обучение по шитью изделий из денима. 13, 20 и 27 июля на занятиях по апсайклингу участникам покажут, как из старых вещей сделать новые.
Обучение бесплатное. Занятия подходят для новичков. Все материалы и оборудование предоставляются. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 13-14 июля научат создавать оригами и бумажную куклу.
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