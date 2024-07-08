Краснодарцев приглашают на бесплатные занятия по шитью

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарский экоцентр проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал бесплатные занятия по шитью. Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и создавать вещи.

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Так, 11, 16, 18, 23 и 26 июля пройдет обучение по шитью изделий из денима. 13, 20 и 27 июля на занятиях по апсайклингу участникам покажут, как из старых вещей сделать новые.

Обучение бесплатное. Занятия подходят для новичков. Все материалы и оборудование предоставляются. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 13-14 июля научат создавать оригами и бумажную куклу.

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