Краснодарцев приглашают на бесплатные занятия по шитью

Краснодарский экоцентр проведет в июле бесплатные занятия по шитью. Жителей научат создавать изделия из джинсы (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал бесплатные занятия по шитью. Всех желающих научат обращаться со швейной машинкой и создавать вещи.

Так, 11, 16, 18, 23 и 26 июля пройдет обучение по шитью изделий из денима. 13, 20 и 27 июля на занятиях по апсайклингу участникам покажут, как из старых вещей сделать новые.

Обучение бесплатное. Занятия подходят для новичков. Все материалы и оборудование предоставляются. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.