Мэрия Анапы откроет платные парковки на 2,2 тысячи мест в августе

Первые платные муниципальные парковки в Анапе начнут действовать с августа. Стоимость парковочного места составит 40 рублей в час

8 июля мэрия Анапы сообщила, что с августа в городе начнут действовать платные парковки. Они будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера.

«Вся юридическая работа по их созданию уже проведена, сейчас завершаются организационные и технические мероприятия, на которые потребуется ориентировочно месяц», — сообщает администрация.