Мэрия Анапы откроет платные парковки на 2,2 тысячи мест в августе
Первые платные муниципальные парковки в Анапе начнут действовать с августа. Стоимость парковочного места составит 40 рублей в час
8 июля мэрия Анапы сообщила, что с августа в городе начнут действовать платные парковки. Они будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера.
«Вся юридическая работа по их созданию уже проведена, сейчас завершаются организационные и технические мероприятия, на которые потребуется ориентировочно месяц», — сообщает администрация.
Парковочные места будут стоить 40 рублей в час. Они будут бесплатными первые 15 минут и ночью — с 20:00 до 8:00.
За нарушения правил парковки предусмотрен штраф 3 тысячи рублей. Деньги, полученные от оплаты парковок и штрафов, пойдут в местный бюджет.
Всего предусмотрено около 5,7 тыс. парковочных мест, из которых платных — 2,2 тысячи. Схему платных парковок в ближайшее время опубликуют на специальном портале.
Напомним, ранее «РБК Краснодар» сообщал, что власти Анапы анонсировали создание платных парковок в 2022 году. В тот момент в городе планировалось создать сеть из более чем 2 тыс. машиномест.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара 1 июля открыла еще 7 платных парковок, а на четырех стоянках увеличила количество мест.