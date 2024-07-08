Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Навсикая из Долины ветров» Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Навсикая из Долины ветров» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos
    Кадр из трейлера к фильму «Навсикая из Долины ветров» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos

В Краснодаре 27 июля покажут культовый фильм Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров» (12+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 27 июля в Краснодаре специальный показ шедевра японской анимации — фильм «Навсикая из Долины ветров» Хаяо Миядзаки. Его можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».

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Действие аниме происодит в будущем после ядерной войны, когда планету постигла экологическая катастрофа. Поверхность земного шара почти полностью покрывают леса, испускающие в атмосферу ядовитые споры растений. Оставшиеся в живых люди периодически сталкиваются с насекомообразными монстрами. Долина ветров управляет отважная принцесса Навсикая. Мирное существование царства нарушают воинственные соседи.

Начало показа в 16:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

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