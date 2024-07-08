В Краснодарском крае начнут производить органобентонит. В проект вложат 244 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселке Ильском Краснодарского края в 2025 году планируют запустить линию производства органобентонита. Проект обойдется в 244,8 млн рублей

8 июля глава Северского района Андрей Дорошевский сообщил, что в поселке Ильском появится линия производства органобентонита. Трехсторонний договор подписали администрации региона и района, а также «Краснодарский завод промышленных минералов».

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Проект представили в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге . Объем инвестиций составит 244,8 млн рублей. Линию рассчитывают запустить в 2025 году.

Органобентонит — структурообразователь масляных сред. Он повышает вязкость и долговечность различных составов. Его применяют для создания растворов на углеводородной основе, а также в лакокрасочной и нефтегазовой промышленностях.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае стали производить детские конструкторы «Кубика» — аналог импортного Lego.

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