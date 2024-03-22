В Крымском районе Краснодарского края появится завод по производству минеральной воды за 217 млн рублей

В проект вложат порядка 217 млн рублей, инвестором выступает индивидуальный предприниматель. Строительство планируют завершить в 2026 году.

Договор о взаимодействии в сфере инвестиций подписали в декабре 2023 года. Сейчас специалисты проводят экспертизу воды из скважины на предмет качества. Далее будет проверка мощности источника.

Производство минеральной воды в Краснодарском крае за первое полугодие 2023 года составило 31,8 млн литров, что на 35% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. По данному показателю Кубань заняла 11-е место среди регионов страны.