В Крымском районе Краснодарского края появится завод по производству минеральной воды за 217 млн рублей
В Крымском районе Краснодарского края построят завод по производству минеральной воды «Мерчанская»
В проект вложат порядка 217 млн рублей, инвестором выступает индивидуальный предприниматель. Строительство планируют завершить в 2026 году.
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Договор о взаимодействии в сфере инвестиций подписали в декабре 2023 года. Сейчас специалисты проводят экспертизу воды из скважины на предмет качества. Далее будет проверка мощности источника.
Производство минеральной воды в Краснодарском крае за первое полугодие 2023 года составило 31,8 млн литров, что на 35% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. По данному показателю Кубань заняла 11-е место среди регионов страны.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае собираются строить завод по производству гофрированного картона и упаковки за 4,5 млрд рублей. Создание промышленного объекта позволит открыть до 400 новых рабочих мест.