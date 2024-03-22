В Крымском районе Краснодарского края появится завод по производству минеральной воды за 217 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Крымском районе Краснодарского края построят завод по производству минеральной воды «Мерчанская»

В проект вложат порядка 217 млн рублей, инвестором выступает индивидуальный предприниматель. Строительство планируют завершить в 2026 году.

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Договор о взаимодействии в сфере инвестиций подписали в декабре 2023 года. Сейчас специалисты проводят экспертизу воды из скважины на предмет качества. Далее будет проверка мощности источника.

Производство минеральной воды в Краснодарском крае за первое полугодие 2023 года составило 31,8 млн литров, что на 35% больше показателя аналогичного прошлогоднего периода. По данному показателю Кубань заняла 11-е место среди регионов страны.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае собираются строить завод по производству гофрированного картона и упаковки за 4,5 млрд рублей. Создание промышленного объекта позволит открыть до 400 новых рабочих мест. 

Деньги Инвестиции Крымский район Промышленность

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