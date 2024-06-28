Кубанское Lego: в Новороссийске начали производить детские конструкторы

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru
    © Фото с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стали производить детские конструкторы «Кубика» — аналог импортного Lego

28 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что завод в Новороссийске выпустил наборы для творчества «Кубика». В их разработке участвуют кубанские школьники — воспитанники технопарка «Кванториум». Наборы производят совместно с компанией «РуссПласт».

«Магнит маркет»:

На производстве дети создали концепцию конструктора и разработали дизайн упаковки.

«В прошлом году наше предприятие модернизировало мощности. Это позволило запустить производство конструкторов, которые заменили ушедший с рынка знаменитый бренд. Теперь наборы для сборки и моделирования производят на Кубани. В ассортименте десять  видов конструкторов. Недавно линейку выпускаемой продукции пополнили новые наборы», — рассказал исполнительный директор предприятия «РуссПласт» Максим Колозариди.

По данным администрации, новую линейку кубанских конструкторов оценили дети в разных регионах России, а также в Казахстане, Киргизии, Абхазии.

Напомним, что в 2022 году компания Lego полностью ушла с российского рынка.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее магазины «Леруа Мерлен» переименуют в «Лемана про».

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