Кубанское Lego: в Новороссийске начали производить детские конструкторы

28 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что завод в Новороссийске выпустил наборы для творчества «Кубика». В их разработке участвуют кубанские школьники — воспитанники технопарка «Кванториум». Наборы производят совместно с компанией «РуссПласт».

На производстве дети создали концепцию конструктора и разработали дизайн упаковки.



«В прошлом году наше предприятие модернизировало мощности. Это позволило запустить производство конструкторов, которые заменили ушедший с рынка знаменитый бренд. Теперь наборы для сборки и моделирования производят на Кубани. В ассортименте десять видов конструкторов. Недавно линейку выпускаемой продукции пополнили новые наборы», — рассказал исполнительный директор предприятия «РуссПласт» Максим Колозариди.

По данным администрации, новую линейку кубанских конструкторов оценили дети в разных регионах России, а также в Казахстане, Киргизии, Абхазии.

Напомним, что в 2022 году компания Lego полностью ушла с российского рынка.