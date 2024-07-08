Дептранс Краснодара запретит парковку и остановку на участке улицы Октябрьской
Ограничения введут 29 июля на участке улицы Октябрьской между домами № 21 и 23. Это территория в районе военного госпиталя
8 июля мэрия Краснодара сообщила, что с 29 июля в районе военного госпиталя запретят останавливаться и парковаться.
Ограничения введут на улице Октябрьской между домами № 21 и 23 — это участок между госпиталем и Марьинским бульваром.
В мэрии отметили, что припаркованные на проезжей части машины создают заторы и мешают другим автомобилистам.
Как писали Юга.ру, с 1 апреля власти Краснодара эвакуировали 2 389 машин за нарушения парковки.
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