Дептранс Краснодара запретит парковку и остановку на участке улицы Октябрьской

Краснодарский край

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  • Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ограничения введут 29 июля на участке улицы Октябрьской между домами № 21 и 23. Это территория в районе военного госпиталя

8 июля мэрия Краснодара сообщила, что с 29 июля в районе военного госпиталя запретят останавливаться и парковаться.

Ограничения введут на улице Октябрьской между домами № 21 и 23 — это участок между госпиталем и Марьинским бульваром.

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В мэрии отметили, что припаркованные на проезжей части машины создают заторы и мешают другим автомобилистам.

Как писали Юга.ру, с 1 апреля власти Краснодара эвакуировали 2 389 машин за нарушения парковки.

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