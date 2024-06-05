В Краснодаре с 1 июля запретят остановку и стоянку машин на нескольких улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала об изменениях в организации дорожного движения на нескольких улицах

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 июля на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта. Изменения коснутся улиц Красных Партизан, Рылеева, 70-летия Октября и Гимназической.

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Ограничения введут на участках:

  • по улице Красных Партизан от Тургенева до Академика Трубилина;
  • по улице Рылеева от Аэродромной до Севастопольской;
  • по нечётной стороне улицы 70-летия Октября от Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко;
  • по улице Гимназической в районе здания №36.

На дорогах установят соответствующие дорожные знаки. Данные ограничения введут для того, чтобы исключить парковку машин на проезжей части.

Напомним, что в Краснодаре запретят ездить на электросамокатах по улице Красной.

Как писали ранее Юга.ру, полиция Краснодара составила 4,4 тыс. протоколов за неправильную парковку в 2024 году.

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