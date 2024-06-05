В Краснодаре с 1 июля запретят остановку и стоянку машин на нескольких улицах

Мэрия Краснодара рассказала об изменениях в организации дорожного движения на нескольких улицах

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 июля на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта. Изменения коснутся улиц Красных Партизан, Рылеева, 70-летия Октября и Гимназической.

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Ограничения введут на участках: по улице Красных Партизан от Тургенева до Академика Трубилина;

по улице Рылеева от Аэродромной до Севастопольской;

по нечётной стороне улицы 70-летия Октября от Генерала Шифрина до бульвара Клары Лучко;

по улице Гимназической в районе здания №36. На дорогах установят соответствующие дорожные знаки. Данные ограничения введут для того, чтобы исключить парковку машин на проезжей части.