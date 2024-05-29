Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц

28 мая в ведомстве заявили, что хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Она затронет людей, которые зарабатывают от 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц) до вычетов. Ранее повышенная налоговая ставка (15%) применялась, если доход за 12 месяцев составлял от 5 млн рублей.

Налоговая ставка может составить :

15% — для людей с доходом от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — при доходе от 5 до 20 млн рублей;

20% — при доходе от 20 до 50 мон рублей;

22% — при доходе больше 50 млн рублей.

Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%. При этом есть важное уточнение: по более высокой ставке налог будет платиться не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем.

Самозанятые россияне сохранят возможность работать по старой схеме, и ставки по этому режиму останутся на прежнем уровне.