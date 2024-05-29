Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц
Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект об изменениях налоговой системы
28 мая в ведомстве заявили, что хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Она затронет людей, которые зарабатывают от 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц) до вычетов. Ранее повышенная налоговая ставка (15%) применялась, если доход за 12 месяцев составлял от 5 млн рублей.
Налоговая ставка может составить:
- 15% — для людей с доходом от 2,4 до 5 млн рублей;
- 18% — при доходе от 5 до 20 млн рублей;
- 20% — при доходе от 20 до 50 мон рублей;
- 22% — при доходе больше 50 млн рублей.
Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%. При этом есть важное уточнение: по более высокой ставке налог будет платиться не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем.
Самозанятые россияне сохранят возможность работать по старой схеме, и ставки по этому режиму останутся на прежнем уровне.
«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов Антон Силуанов.
Предложения рассмотрят на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Новые правила могут вступить в силу 1 января 2025 года.
Как писали Юга.ру, больше 400 млн рублей налогов за три месяца заплатила игорная зона «Красная Поляна» в Сочи.