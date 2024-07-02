Богарсуковы, Лю Трахов, Лихацкий. Краснодарцам расскажут о кубанских бизнесменах конца XIX — начала XX веков

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 2 июля стартует культурно-просветительский проект «Кубанские магнаты» (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 2 июля старт образовательного проекта «Кубанские магнаты». Представлено 10 постеров, рассказывающих о жизни и достижениях известных предпринимателей конца XIX — начала XX веков.

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Посетители смогут узнать о путях к успеху, рисках и трудностях, с которыми сталкивались бизнесмены, и об их важной роли в экономике Краснодарского края. Проект рассказывает истории Лю Трахова, Алексея Ерошова, братьев Тарасовых, семьи Богарсуковых, Семёна Бейма, семьи Аведовых, Ивана Дицмана, барона Владимира фон Штейнгеля, Исаака Бедросова, Марка Лихацкого.

Проект «Кубанские магнаты» будет работать до 31 июля по адресу ул. Красная, 15. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 6 июля исторический перформанс «Таша Пушкина». Встреча посвящена Наталье Гончаровой.

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