Богарсуковы, Лю Трахов, Лихацкий. Краснодарцам расскажут о кубанских бизнесменах конца XIX — начала XX веков

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 2 июля старт образовательного проекта «Кубанские магнаты». Представлено 10 постеров, рассказывающих о жизни и достижениях известных предпринимателей конца XIX — начала XX веков.

Посетители смогут узнать о путях к успеху, рисках и трудностях, с которыми сталкивались бизнесмены, и об их важной роли в экономике Краснодарского края. Проект рассказывает истории Лю Трахова, Алексея Ерошова, братьев Тарасовых, семьи Богарсуковых, Семёна Бейма, семьи Аведовых, Ивана Дицмана, барона Владимира фон Штейнгеля, Исаака Бедросова, Марка Лихацкого.

Проект «Кубанские магнаты» будет работать до 31 июля по адресу ул. Красная, 15. Вход свободный.