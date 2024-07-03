В Краснодаре покажут монеты с изображением героев советских и современных мультфильмов

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 2 июля стартовал культурно-просветительский проект «Путешествие в детство» (12+)

2 июля Краснодарский музей имени Коваленко запустил образовательный проект «Путешествие в детство». Представлено 30 фотополотен с изображением памятных монет Банка России, выпущенных в разное время.

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На них можно увидеть образы, вдохновленные советскими и современными мультфильмами, героями народных сказок, историями детских писателей и художников.

Проект «Путешествие в детство» будет работать до 14 июля по адресу ул. Красная, 15. Вход свободный.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко стартовал проект «Кубанские магнаты». Представлены постеры, рассказывающие о жизни и достижениях известных предпринимателей конца XIX — начала XX веков.

Афиша Дети Кино Краснодар Музеи отдых Развлечения

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