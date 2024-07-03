В Краснодаре покажут монеты с изображением героев советских и современных мультфильмов

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 2 июля стартовал культурно-просветительский проект «Путешествие в детство» (12+)

2 июля Краснодарский музей имени Коваленко запустил образовательный проект «Путешествие в детство». Представлено 30 фотополотен с изображением памятных монет Банка России, выпущенных в разное время.

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На них можно увидеть образы, вдохновленные советскими и современными мультфильмами, героями народных сказок, историями детских писателей и художников. Проект «Путешествие в детство» будет работать до 14 июля по адресу ул. Красная, 15. Вход свободный.

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко