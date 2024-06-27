В Краснодарском крае за последние годы инвестиции в туризм увеличились в 40 раз

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

На Кубани зафиксировали рост объемов инвестиций в туристическую отрасль в 40 раз за последние годы

26 июня ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля сообщил, что власти региона зафиксировали увеличение объемов инвестиций в туризм Кубани в 40 раз за последние годы.

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По его словам, курортная сфера региона стимулирует развитие других отраслей экономики Краснодарского края. Примерно 20% объема ВРП Кубани приходится на туристическую и сопутствующие сферы. 

Вице-губертнатор отметил, что одним из стимулов для инвесторов в этой области является господдержка. Так, в Краснодарском крае инвесторы в сфере туризма 10 лет могут не платить налог на имущество.

Напомним, что летом 2024 года власти Кубани ожидают принять в регионе 12 млн туристов. В 2023 году в крае отдохнули 18,6 млн человек. Это был исторический рекорд турпотока в регионе.

Как писали ранее Юга.ру, на лето курорты Краснодарского края, по словам губернатора, забронировали на 70%. Всего на Кубани работают 135 сетевых отелей на 16 тыс. номеров. Из них 26 брендовых гостиниц мировых сетей на 4 тыс. номеров.

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