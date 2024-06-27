В Краснодарском крае за последние годы инвестиции в туризм увеличились в 40 раз

На Кубани зафиксировали рост объемов инвестиций в туристическую отрасль в 40 раз за последние годы

26 июня ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля сообщил, что власти региона зафиксировали увеличение объемов инвестиций в туризм Кубани в 40 раз за последние годы.

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По его словам, курортная сфера региона стимулирует развитие других отраслей экономики Краснодарского края. Примерно 20% объема ВРП Кубани приходится на туристическую и сопутствующие сферы.



Вице-губертнатор отметил, что одним из стимулов для инвесторов в этой области является господдержка. Так, в Краснодарском крае инвесторы в сфере туризма 10 лет могут не платить налог на имущество.