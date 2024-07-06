Жара продолжается. В Краснодаре не будут работать аттракционы 6 и 7 июля
Работу аттракционов в парках Краснодара приостановят в выходные дни, 6 и 7 июля с 12:00 до 17:00. А штормовое предупреждение из-за жары продлили до 11 июля
Телеграм-канал «Краснодарские парки» сообщил, что из-за жаркой погоды 6 и 7 июля с 12:00 до 17:00 не будут работать аттракционы. Технический регламент запрещает работу каруселей при слишком высоких температурах.
«В целях обеспечения безопасности посетителей в летний период, мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью», — добавили в администрации парков.
Ледяная вода, комары и укус попугая:
Напомним, синоптики прогнозировали пекло до 8 июля. Однако 6 июля МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение о сильной жаре до 11 июля. Воздух в регионе прогреется до +41 градуса, а на Черноморском побережье — до +37°C.
Как писали Юга.ру, в Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения. Температура воды поднялась до 25 градусов.