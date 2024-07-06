Жара продолжается. В Краснодаре не будут работать аттракционы 6 и 7 июля

Краснодарский край

Распечатать

  • День защиты детей в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    День защиты детей в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Работу аттракционов в парках Краснодара приостановят в выходные дни, 6 и 7 июля с 12:00 до 17:00. А штормовое предупреждение из-за жары продлили до 11 июля

Телеграм-канал «Краснодарские парки» сообщил, что из-за жаркой погоды 6 и 7 июля с 12:00 до 17:00 не будут работать аттракционы. Технический регламент запрещает работу каруселей при слишком высоких температурах.

«В целях обеспечения безопасности посетителей в летний период, мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью», — добавили в администрации парков. 

Ледяная вода, комары и укус попугая:

Напомним, синоптики прогнозировали пекло до 8 июля. Однако 6 июля МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение о сильной жаре до 11 июля. Воздух в регионе прогреется до +41 градуса, а на Черноморском побережье — до +37°C.

Как писали Юга.ру, в Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения. Температура воды поднялась до 25 градусов.

Анапа Краснодар Парки Погода Черное море

Новости

Администрация Ейского района назвала самые опасные места для купания
Жара продолжается. В Краснодаре не будут работать аттракционы 6 и 7 июля
Дубы, качели и много тени. Как выглядит первая очередь «облаков» в парке «Краснодар»
Мэрия Краснодара отреставрирует здание школы, которому больше 100 лет
Снова можно купаться. В Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения
В сети появился трейлер комедийного боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
2 июля, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков»
Вчера, 10:30
В парке «Краснодар» частично откроют «Парк облаков»
Рассказываем, как найти новую локацию
В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров
Вчера, 13:31
В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

Реклама на сайте