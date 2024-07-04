Жара до +41 и дожди с градом: какая погода ожидается в Краснодарском крае до 8 июля

Сразу два экстренных предупреждения будут действовать в Краснодарском крае до 8 июля — из-за сильной жары и ливней с градом

4 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в выходные, 6 и 7 июля, в регионе ожидается сильная жара — воздух прогреется до 39-41°С. Такая температура продержится до конца дня 8 июля.

На Черноморском побережье будет на два градуса прохладнее — до +37°. Краевые синоптики объявили штормовое предупреждение.

Жаркая погода держится в регионе с начала рабочей недели. Из-за жары аттракционы в парках Краснодара не работали днем 1, 3 и 4 июля.