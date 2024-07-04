Жара до +41 и дожди с градом: какая погода ожидается в Краснодарском крае до 8 июля
Сразу два экстренных предупреждения будут действовать в Краснодарском крае до 8 июля — из-за сильной жары и ливней с градом
4 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в выходные, 6 и 7 июля, в регионе ожидается сильная жара — воздух прогреется до 39-41°С. Такая температура продержится до конца дня 8 июля.
На Черноморском побережье будет на два градуса прохладнее — до +37°. Краевые синоптики объявили штормовое предупреждение.
Жаркая погода держится в регионе с начала рабочей недели. Из-за жары аттракционы в парках Краснодара не работали днем 1, 3 и 4 июля.
Ледяная вода, комары и укус попугая:
«Носите воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени. Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа», — рекомендует краевое МЧС.
При этом сегодня же МЧС по Краснодарскому краю выпустило еще одно штормовое предупреждение на 5, 6 и 7 июля — из-за ливней с грозами, града и сильного ветра. Порывы могут достигать 20-22 м/с. В каких конкретно районах ожидается такая погода, ведомство не сообщает.
Как писали Юга.ру, МЧС объявило в Краснодарском крае чрезвычайную пожароопасность 5 и 4 класса. Предостережение действует со 2 по 5 июля.