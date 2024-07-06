Снова можно купаться. В Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Температура воды в Черном море в Анапе поднялась до 25 градусов

6 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в Анапе морская вода вновь прогрелась до +25 °C. 

Напомним, Черное море у берегов Анапы и Новороссийска резко остыло 22 июня. В тот же день власти Анапы запретили купание, в том числе — организованным группам детей. Последние две недели температура воды держалась в районе 16-17 градусов. 

Ледяная вода, комары и укус попугая:

Температура морской воды на побережье Краснодарского края: 

  • Ейск 28 °C;
  • Приморско-Ахтарск 26 °C;
  • Темрюк 27 °C;
  • Анапа 25 °C;
  • Новороссийск 24 °C;
  • Геленджик 25 °C;
  • Туапсе 26 °C;
  • Сочи 27 °C.

Как писали Юга.ру, мэрия Анапы расселила людей из незаконно работающего отеля La Costa.

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