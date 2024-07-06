Снова можно купаться. В Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения
Температура воды в Черном море в Анапе поднялась до 25 градусов
6 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в Анапе морская вода вновь прогрелась до +25 °C.
Напомним, Черное море у берегов Анапы и Новороссийска резко остыло 22 июня. В тот же день власти Анапы запретили купание, в том числе — организованным группам детей. Последние две недели температура воды держалась в районе 16-17 градусов.
Ледяная вода, комары и укус попугая:
Температура морской воды на побережье Краснодарского края:
- Ейск 28 °C;
- Приморско-Ахтарск 26 °C;
- Темрюк 27 °C;
- Анапа 25 °C;
- Новороссийск 24 °C;
- Геленджик 25 °C;
- Туапсе 26 °C;
- Сочи 27 °C.
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