Снова можно купаться. В Анапе море прогрелось спустя две недели после внезапного охлаждения

Температура воды в Черном море в Анапе поднялась до 25 градусов

6 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в Анапе морская вода вновь прогрелась до +25 °C.

Напомним, Черное море у берегов Анапы и Новороссийска резко остыло 22 июня. В тот же день власти Анапы запретили купание, в том числе — организованным группам детей. Последние две недели температура воды держалась в районе 16-17 градусов.