В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад

Зону отдыха установили возле инфоматов с QR-кодами — в этом месте ежедневно скапливается огромная очередь из желающих попасть в сад

2 июля городской паблик опубликовал видео из парка «Краснодар». На кадрах рабочие устанавливают лавочки с навесами возле входа в Японский сад. Зону отдыха длиной в несколько десятков метров начали монтировать еще 27 июня. На данный момент доступ к ней перекрыт строительной лентой, работы продолжаются.

Конструкция расположена возле инфоматов с QR-кодами, навес создает дополнительную тень — ожидать своей очереди для входа в Японский сад станет комфортнее, особенно в жаркую погоду.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: Самый простой и недорогой способ

Интернет-пользователи в основном положительно высказались о зоне отдыха, однако некоторые внесли предложения по ее улучшению. «Вот бы еще какое-нибудь водное орошение. Очередь будет еще длиннее».

«Спальные лежаки там бы не помешали».

«Капсульный отель там еще нужен для страждущих»

«Подождем когда кондиционеры повесят, тогда и в очереди можно постоять»