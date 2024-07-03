В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/dimaslobanovKRD
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/dimaslobanovKRD

Зону отдыха установили возле инфоматов с QR-кодами — в этом месте ежедневно скапливается огромная очередь из желающих попасть в сад

2 июля городской паблик опубликовал видео из парка «Краснодар». На кадрах рабочие устанавливают лавочки с навесами возле входа в Японский сад. 

Зону отдыха длиной в несколько десятков метров начали монтировать еще 27 июня. На данный момент доступ к ней перекрыт строительной лентой, работы продолжаются.

Конструкция расположена возле инфоматов с QR-кодами, навес создает дополнительную тень — ожидать своей очереди для входа в Японский сад станет комфортнее, особенно в жаркую погоду.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

Интернет-пользователи в основном положительно высказались о зоне отдыха, однако некоторые внесли предложения по ее улучшению.

  • «Вот бы еще какое-нибудь водное орошение. Очередь будет еще длиннее».
  • «Спальные лежаки там бы не помешали».
  • «Капсульный отель там еще нужен для страждущих»
  • «Подождем когда кондиционеры повесят, тогда и в очереди можно постоять»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня на входе в Японский сад в скопилась огромная очередь. Жаркая погода не испугала людей — они готовы к прогулке и долгому ожиданию даже при +36 градусах. 

Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

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