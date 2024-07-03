РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Новый туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом с осени 2025 года

3 июля телеграм-канал РЖД сообщил, что в 2025 году появятся восемь новых круговых турмаршрутов. В Краснодарский край и Адыгею запустят «Гастротур». Туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом. 

«На маршруте можно познакомиться с историей и культурой городов через местные традиции приготовления и употребления еды», — пишут РЖД.

«Лист ожидания» от РЖД:

На сайте РЖД опубликован график всех туристических ж/д маршрутов на 2025 год. Сообщается, что «Гастротур» находится в разработке, его планируют запустить 3 октября.

Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.

Как писали Юга.ру, турпоезд «Жемчужина Кавказа» с вагоном-спа и сауной начал курсировать между Москвой и Махачкалой. Посадка возможна также в Ростове-на-Дону.

Адыгея Железная дорога Краснодар Курорты и туризм Майкоп Новороссийск Поезда

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РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею
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