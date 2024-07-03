РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею

Новый туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом с осени 2025 года

3 июля телеграм-канал РЖД сообщил, что в 2025 году появятся восемь новых круговых турмаршрутов. В Краснодарский край и Адыгею запустят «Гастротур». Туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом.

«На маршруте можно познакомиться с историей и культурой городов через местные традиции приготовления и употребления еды», — пишут РЖД.