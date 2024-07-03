РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею
Новый туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом с осени 2025 года
3 июля телеграм-канал РЖД сообщил, что в 2025 году появятся восемь новых круговых турмаршрутов. В Краснодарский край и Адыгею запустят «Гастротур». Туристический поезд будет курсировать между Москвой, Краснодаром, Новороссийском и Майкопом.
«На маршруте можно познакомиться с историей и культурой городов через местные традиции приготовления и употребления еды», — пишут РЖД.
«Лист ожидания» от РЖД:
На сайте РЖД опубликован график всех туристических ж/д маршрутов на 2025 год. Сообщается, что «Гастротур» находится в разработке, его планируют запустить 3 октября.
Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.
Как писали Юга.ру, турпоезд «Жемчужина Кавказа» с вагоном-спа и сауной начал курсировать между Москвой и Махачкалой. Посадка возможна также в Ростове-на-Дону.