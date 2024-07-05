В Анапе бесплатно покажут сериалы под открытым небом

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе 13 июля стартует фестиваль под открытым небом «Лето PREMIER». В уличном кинотеатре зрителей познакомят с популярными российскими сериалами (6+)

Телеграм-канал «Курорт Анапа» сообщил, что 13 июля в городе начнется фестиваль «Лето PREMIER». Бесплатные показы популярных российских сериалов под открытым небом пройдут в лаундж-зоне центрального пляжа.

Косплей-шоу, ярмарка, азиатские вкусняшки:

Программа фестиваля на 13 июля:

  • 18:00 — сериал «Денискины рассказы»;
  • 19:00 — сериал «На страже пляжа»;
  • 20:00 — киноквиз;
  • 21:00 — конкурс костюмов;
  • 21:30 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (первая серия);
  • 22:10 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (вторая серия).

Затем летний кинотеатр будет работать 15-18, 21-25 и 27-31 июля с 18:00 до 23:00. В рамках фестиваля можно будет посмотреть отечественные проекты «Эпидемия», «Территория», «Батя» и другие.

Как писали Юга.ру, 5 июля фестиваль «Лето PREMIER» стартовал в Сочи. До 16 июля бесплатный летний кинотеатр будет работать в парке «Ривьера».

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