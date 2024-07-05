В Анапе бесплатно покажут сериалы под открытым небом
В Анапе 13 июля стартует фестиваль под открытым небом «Лето PREMIER». В уличном кинотеатре зрителей познакомят с популярными российскими сериалами (6+)
Телеграм-канал «Курорт Анапа» сообщил, что 13 июля в городе начнется фестиваль «Лето PREMIER». Бесплатные показы популярных российских сериалов под открытым небом пройдут в лаундж-зоне центрального пляжа.
Косплей-шоу, ярмарка, азиатские вкусняшки:
Программа фестиваля на 13 июля:
- 18:00 — сериал «Денискины рассказы»;
- 19:00 — сериал «На страже пляжа»;
- 20:00 — киноквиз;
- 21:00 — конкурс костюмов;
- 21:30 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (первая серия);
- 22:10 — сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (вторая серия).
Затем летний кинотеатр будет работать 15-18, 21-25 и 27-31 июля с 18:00 до 23:00. В рамках фестиваля можно будет посмотреть отечественные проекты «Эпидемия», «Территория», «Батя» и другие.
Как писали Юга.ру, 5 июля фестиваль «Лето PREMIER» стартовал в Сочи. До 16 июля бесплатный летний кинотеатр будет работать в парке «Ривьера».