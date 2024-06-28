Косплей-шоу, азиатские вкусняшки, ярмарка, ЗАГС. В Краснодаре пройдет фестиваль поп-культуры

В Краснодаре 10 августа состоится фестиваль индустрии развлечений и комиксов SlavPunk Anifest (12+)

Сообщество AniFest анонсировало на 10 августа в Краснодаре фестиваль SlavPunk. Событие посвящено кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

Фестиваль пройдет в баре «Порт 219» по адресу улица Вишняковой 1/10с2.

Как писали Юга.ру, В Японском саду Краснодара 6-7 июля пройдет фестиваль в честь праздника влюбленных. В программе чайные церемонии и выставка посуды.