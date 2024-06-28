Косплей-шоу, азиатские вкусняшки, ярмарка, ЗАГС. В Краснодаре пройдет фестиваль поп-культуры
В Краснодаре 10 августа состоится фестиваль индустрии развлечений и комиксов SlavPunk Anifest (12+)
Сообщество AniFest анонсировало на 10 августа в Краснодаре фестиваль SlavPunk. Событие посвящено кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.
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В программе:
- дефиле от косплееров;
- ярмарка с мерчем;
- игротека;
- тематические фотозоны;
- выступления k-pop танцоров;
- азиатские вкусняшки;
- лотерея и конкурсы на поедание различных блюд;
- ЗАГС и аквагрим.
Фестиваль пройдет в баре «Порт 219» по адресу улица Вишняковой 1/10с2.
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