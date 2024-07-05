«Пифагор» — всё. В здании-«пирамиде» в центре Краснодара откроют кофейню

В стеклянном здании в форме пирамиды, которое расположено по улице Красной, городская сеть кофеен откроет новое заведение. Долгое время там работало кафе «Пифагор»

3 июля телеграм-канал «Женское медиа «Огонь» сообщил , что в здании-«пирамиде» на улице Красной откроется очередное заведение сети «Библиотека кофе» и опубликовал фотографии этого места. На кадрах видно, что у пирамиды появилась бетонная пристройка и минималистичный логотип БК.

«Есть красота в этом распаде»:

А под аналогичным постом в телеграм-канале «Краснодарская Щука» подписчики ностальгируют по кафе «Пифагор», которое долгое время работало в стеклянном здании в виде пирамиды.

«Кофеен дофига, а «Пифагор» один такой был».

«А скидки для байкеров там будут делать, как в «Пифагоре»?) На пирамиде часто байкеры собирались. Можно сказать, что это была некая точка сбора».

Ранее блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов упоминал, что «пирамида» была установлена на рубеже 1990-х и 2000-х годов.