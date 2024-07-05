«Пифагор» — всё. В здании-«пирамиде» в центре Краснодара откроют кофейню
В стеклянном здании в форме пирамиды, которое расположено по улице Красной, городская сеть кофеен откроет новое заведение. Долгое время там работало кафе «Пифагор»
3 июля телеграм-канал «Женское медиа «Огонь» сообщил, что в здании-«пирамиде» на улице Красной откроется очередное заведение сети «Библиотека кофе» и опубликовал фотографии этого места. На кадрах видно, что у пирамиды появилась бетонная пристройка и минималистичный логотип БК.
Новость вызвала разные реакции у подписчиков.
- «Как стильно обыграли эту нелепую пародию на Лувр!»
- «Было лучше, выглядит как вход в туалет. Табличек МЖ не хватает. Зачем было уродовать?»
«Есть красота в этом распаде»:
А под аналогичным постом в телеграм-канале «Краснодарская Щука» подписчики ностальгируют по кафе «Пифагор», которое долгое время работало в стеклянном здании в виде пирамиды.
- «Кофеен дофига, а «Пифагор» один такой был».
- «А скидки для байкеров там будут делать, как в «Пифагоре»?) На пирамиде часто байкеры собирались. Можно сказать, что это была некая точка сбора».
Ранее блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов упоминал, что «пирамида» была установлена на рубеже 1990-х и 2000-х годов.
В 2019 году власти Краснодара планировали отремонтировать здание и оформить его с помощью вертикального озеленения. Уже был готов проект, однако он так и не был реализован.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре осенью 2024 года «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи.