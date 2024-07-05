«Пифагор» — всё. В здании-«пирамиде» в центре Краснодара откроют кофейню

Краснодарский край

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  • © Скриншот из Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps
    © Скриншот из Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps

В стеклянном здании в форме пирамиды, которое расположено по улице Красной, городская сеть кофеен откроет новое заведение. Долгое время там работало кафе «Пифагор»

3 июля телеграм-канал «Женское медиа «Огонь» сообщил, что в здании-«пирамиде» на улице Красной откроется очередное заведение сети «Библиотека кофе» и опубликовал фотографии этого места. На кадрах видно, что у пирамиды появилась бетонная пристройка и минималистичный логотип БК.

Новость вызвала разные реакции у подписчиков.

  • «Как стильно обыграли эту нелепую пародию на Лувр!»
  • «Было лучше, выглядит как вход в туалет. Табличек МЖ не хватает. Зачем было уродовать?»

«Есть красота в этом распаде»:

А под аналогичным постом в телеграм-канале «Краснодарская Щука» подписчики ностальгируют по кафе «Пифагор», которое долгое время работало в стеклянном здании в виде пирамиды.

  • «Кофеен дофига, а «Пифагор» один такой был».
  • «А скидки для байкеров там будут делать, как в «Пифагоре»?) На пирамиде часто байкеры собирались. Можно сказать, что это была некая точка сбора».

Ранее блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов упоминал, что «пирамида» была установлена на рубеже 1990-х и 2000-х годов. 

В 2019 году власти Краснодара планировали отремонтировать здание и оформить его с помощью вертикального озеленения. Уже был готов проект, однако он так и не был реализован.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре осенью 2024 года «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи.

Архитектура Краснодар Общепит

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«Пифагор» — всё. В здании-«пирамиде» в центре Краснодара откроют кофейню
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