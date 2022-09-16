«Есть красота в этом распаде». Показываем самые масштабные заброшенные дворцы и санатории в Краснодарском крае и Абхазии

В бархатный сезон на курортах Краснодарского края и Абхазии можно побывать в заброшенных дворцах и санаториях. Рассказываем, как туда доехать и какая фотосессия может получиться

Шесть лет фотограф Андрей Радионов путешествует по заброшенным зданиям Новороссийска, Керчи, Краснодара, Анапы. Называет себя исследователем «заброшек» и своеобразным краеведом. По следам своих поездок он создал группу в социальной сети, в которой выкладывает фотографии из полуразрушенных внутренностей заводов, дворцов,элеваторов и обычных дачных домиков. Очень часто на этом фоне позируют красивые девушки. Такой контраст сейчас даже популярней глянцевых фотографий с пляжа на фоне моря, говорит Андрей. «Это всё для меня как вид туризма. Всё начинается с карты, по которой ты составляешь маршрут, на окраине села или города обязательно найдутся заброшенные здания. Атмосфера в «заброшках» производит огромное впечатление. Ты приезжаешь и не знаешь, что там найдешь. Фотографии могут быть все разные. Там есть красота в этом распаде. Есть и отвратительное, когда ты везде видишь кучи мусора. На фоне крымской атомной станции получился постапокалипсис, а в волгоградских «заброшках» — гнетущая атмосфера войны», — рассказывает Андрей Радионов.

© Фотографии предоставлены Андреем Радионовым

© Фотографии предоставлены Андреем Радионовым

Юга.ру собрали несколько самых известных и сохранившихся заброшенных санаториев и дворцов Анапы, Сочи и республики Абхазии. До каждого из них при желании можно легко добраться на автомобиле или на общественном транспорте. Анапа Так выглядит сейчас «Зимний сад» на территории бывшего санатория «Россиянка». Когда-то рядом с гостиницей в модернистском стиле построили ДК , там был сад, крышу которого украшал куполообразный зенитный фонарь, внутри росли разные декоративные деревья. Сейчас санаторий «Россиянка» полностью перестраивают под элитный ЖК. Скорее всего сад будет окончательно разрушен. Санаторий находится тут.

Сочи Санаторий им. Орджоникидзе — самое известное заброшенное здание в Сочи. Его закрыли на реконструкцию еще год назад. Зданию больше 80 лет. Находится оно в самом центре города на Курортном проспекте. В апреле 2021 сочинский санаторий Орджоникидзе включили в федеральную программу капитального ремонта и обнесли забором. Внутрь здания сейчас не попасть. Известно, что архитектурный стиль планируют сохранить, но никаких финальных сроков реконструкции не называют.

Еще один бывший санаторий в центре Сочи оброс легендами о привидениях. Здание было построено в 1905 году по эскизам дочери полковника жандармерии Андрея Квитко. Дом стал их фамильной дачей. После революции дача была национализирована. В 50-60 годах прошлого века в здании располагался санаторий «Красный штурм» затем детский санаторий. Сейчас здесь часто проводят различные квесты и экскурсии. Расположен дом в Хостинском районе Сочи.

Республика Абхазия Зимний театр в городе Гагры построили в начале 50-х годов прошлого века. Все тяжелые строительные работы вели военнопленные немецкие солдаты, а также заключенные. Комплекс получился монументальным. Вход был оформлен колоннадой, и античным треугольным фронтом. Первоначально здание использовалось как театральная площадка. На двух этажах располагались сцены и три зрительных зала. Найти его можно рядом с городской колоннадой.

Недалеко от Сухума, в Гулрыпшском районе Абхазии, рядом с поселком Агудзера, расположен бывший дворец Смецкого. В личном дворце костромских купцов Смецких было 365 комнат. Купец разбил вокруг дворца огромный сад и построил несколько корпусов санатория. После национализации большевиков дворец стал лечебным учреждением им. Ленина.