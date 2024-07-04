Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»
Компании Campbell Grobman Films и Dark Horse Comics представили премьерный трейлер фантастического фильма «Хеллбой: Горбун» (18+)
YouTube-канал «топКино» поделился тизером фильма «Хеллбой: Горбун» с русскими субтитрами. Комиксы Hellboy: The Crooked Man лежат в основе франшизы.
Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами.
Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.
Премьера «Хеллбой: Горбун» запланирована на 2024 год, но точной даты релиза пока нет.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси». Марк Уолберг и Холли Берри исполняют главные роли.