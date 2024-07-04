Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к фильму «Хеллбой: Горбун» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Компании Campbell Grobman Films и Dark Horse Comics представили премьерный трейлер фантастического фильма «Хеллбой: Горбун» (18+)

YouTube-канал «топКино» поделился тизером фильма «Хеллбой: Горбун» с русскими субтитрами. Комиксы Hellboy: The Crooked Man лежат в основе франшизы.

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Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами.

Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.

Премьера «Хеллбой: Горбун» запланирована на 2024 год, но точной даты релиза пока нет.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси». Марк Уолберг и Холли Берри исполняют главные роли.

Афиша Кино Кинопрокат

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Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»
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