Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»

YouTube-канал «топКино» поделился тизером фильма «Хеллбой: Горбун» с русскими субтитрами. Комиксы Hellboy: The Crooked Man лежат в основе франшизы.

Действие разворачивается в 1950-х годах. Хеллбой и новый агент BPRD оказываются в сельской местности Аппалачей. Вскоре герои находят общину, населённую ведьмами.

Режиссером выступил Брайан Тейлор, известный работой над фильмами «Адреналин» и «Призрачный Гонщик 2». Джек Кеси, Аделин Рудольф и Джефферсон Уайт исполнили главные роли.

Премьера «Хеллбой: Горбун» запланирована на 2024 год, но точной даты релиза пока нет.