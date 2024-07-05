В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

Кабардино-Балкария

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  • Воздушный шар © Фото с сайта unsplash.com
    Воздушный шар © Фото с сайта unsplash.com

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ко Дню семьи, любви и верности с 5 по 7 июля проведут фестиваль воздушных шаров «Небо 5642»

Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии анонсировало на 5-7 июля проведение фестиваля воздушных шаров «Небо 5642». Событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

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Гости смогут прокатиться на аэростатах, поучаствовать в заездах на картингах или в состязаниях по лазертагу. Также в развлекательной программе мастер-классы, детская анимация. В рамках фестиваля состоится финал республиканского конкурса «Лучшая молодая образцовая семья».

Праздник состоится в оздоровительном комплексе «Гедуко». 

Как писали Юга.ру, с 7 по 11 августа на курорте «Архыз» пройдет фестиваль «Выше звука 2024». Туристов ждут концерты классической музыки и экскурсии с российскими учеными.

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