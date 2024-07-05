В Кабардино-Балкарии впервые пройдет фестиваль воздушных шаров
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии ко Дню семьи, любви и верности с 5 по 7 июля проведут фестиваль воздушных шаров «Небо 5642»
Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии анонсировало на 5-7 июля проведение фестиваля воздушных шаров «Небо 5642». Событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
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Гости смогут прокатиться на аэростатах, поучаствовать в заездах на картингах или в состязаниях по лазертагу. Также в развлекательной программе мастер-классы, детская анимация. В рамках фестиваля состоится финал республиканского конкурса «Лучшая молодая образцовая семья».
Праздник состоится в оздоровительном комплексе «Гедуко».
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