Станичный ЗАГС, лотерея для одиноких сердец, горячительная викторина. В «Атамани» на выходных пройдет свадебный фестиваль

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 5-7 июля краевой свадебный фестиваль. Все три дня гостей деревни с утра до вечера будут сватать и женить — для этого организуют станичный ЗАГС и лотерею для одиноких сердец.

В качестве угощения повара сварят 1 тонну традиционной кубанской локшины (суп-лапша с курицей), а на подворьях дадут попробовать свадебную выпечку.