Станичный ЗАГС, лотерея для одиноких сердец, горячительная викторина. В «Атамани» на выходных пройдет свадебный фестиваль

Краснодарский край

Распечатать

  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Темрюкском районе 5-7 июля пройдет краевой фестиваль «Атамань свадебная». Желающие смогут зарегистрировать отношения в станичном ЗАГСе (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 5-7 июля краевой свадебный фестиваль. Все три дня гостей деревни с утра до вечера будут сватать и женить — для этого организуют станичный ЗАГС и лотерею для одиноких сердец.

В качестве угощения повара сварят 1 тонну традиционной кубанской локшины (суп-лапша с курицей), а на подворьях дадут попробовать свадебную выпечку.

Читайте также:

Также в программе:

  • джигитовка;
  • кулинарные мастер-классы;
  • фланкировка и рубка шашкой;
  • горячительная викторина;
  • свадебные обряды;
  • вокальные и танцевальные программы от ансамблей и хоров.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал летний ресторанный фестиваль завтраков. Он продлится до 31 июля.

отдых Праздники Развлечения Семья Тамань Темрюкский район Фестивали

Новости

В отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания
В Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок
РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею
Кавказский заповедник полностью запустил туристический маршрут «Через горы к морю». Ранее на нем ремонтировали тропу
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Муфтият Дагестана все же временно запретил носить никабы в республике

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
Вчера, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
Вчера, 18:29
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
В Краснодаре его бесплатно покажут 5 и 6 июля
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Сегодня, 12:38
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад

Реклама на сайте