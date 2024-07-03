Станичный ЗАГС, лотерея для одиноких сердец, горячительная викторина. В «Атамани» на выходных пройдет свадебный фестиваль
В Темрюкском районе 5-7 июля пройдет краевой фестиваль «Атамань свадебная». Желающие смогут зарегистрировать отношения в станичном ЗАГСе (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 5-7 июля краевой свадебный фестиваль. Все три дня гостей деревни с утра до вечера будут сватать и женить — для этого организуют станичный ЗАГС и лотерею для одиноких сердец.
В качестве угощения повара сварят 1 тонну традиционной кубанской локшины (суп-лапша с курицей), а на подворьях дадут попробовать свадебную выпечку.
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Также в программе:
- джигитовка;
- кулинарные мастер-классы;
- фланкировка и рубка шашкой;
- горячительная викторина;
- свадебные обряды;
- вокальные и танцевальные программы от ансамблей и хоров.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
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