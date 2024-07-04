Ночь в обсерватории и концерты под звездами. Курорт «Архыз» проведет фестиваль науки и музыки

В горах Карачаево-Черкесии в августе пройдет научно-музыкальный фестиваль. Туристов ждут концерты классической музыки и экскурсии с российскими учеными

2 июля Минтуризма и курортов Карачаево-Черкесии сообщило, что с 7 по 11 августа на курорте «Архыз» пройдет фестиваль «Выше звука 2024». Организаторы разделили фестиваль на два блока — музыкальный и научный. Первый включает концерты классической музыки, в том числе под открытым небом, мастер-классы по фортепиано и скрипке, а второй — дискуссии, интервью и экскурсии с российскими учеными — астрофизиками, археологами, биологами, орнитологами-любителями.

В 2024 году фестиваль будет посвящен теме изучения и вдохновения фольклором и народными традициями. «Фестиваль погрузит в атмосферу древних сказок и преданий, откроет тайны архитектуры и звёздного неба, флоры и фауны Карачаево-Черкесии», — отметили организаторы.

Программа фестиваля: иммерсивные экскурсии с музыкантами в комплексе аланского городища и древних горных храмах;

научно-музыкальные прогулки в горах с орнитологами и биологами;

концерты классической музыки с участием молодых солистов ведущих музыкальных коллективов России;

экскурсии в обсерваторию с сотрудником САО РАН и ночные экскурсии с астрофизиками;

дискуссии и публичные интервью с учеными, солистами ведущих оркестров России и лауреатами международных премий;

мастер-классы для учеников музыкальных школ;

завтраки с учеными и музыкантами. Билеты на фестиваль пока не появились в продаже. Следить за подробностями можно на сайте фестиваля.