Ночь в обсерватории и концерты под звездами. Курорт «Архыз» проведет фестиваль науки и музыки
В горах Карачаево-Черкесии в августе пройдет научно-музыкальный фестиваль. Туристов ждут концерты классической музыки и экскурсии с российскими учеными
2 июля Минтуризма и курортов Карачаево-Черкесии сообщило, что с 7 по 11 августа на курорте «Архыз» пройдет фестиваль «Выше звука 2024».
Организаторы разделили фестиваль на два блока — музыкальный и научный. Первый включает концерты классической музыки, в том числе под открытым небом, мастер-классы по фортепиано и скрипке, а второй — дискуссии, интервью и экскурсии с российскими учеными — астрофизиками, археологами, биологами, орнитологами-любителями.
В 2024 году фестиваль будет посвящен теме изучения и вдохновения фольклором и народными традициями.
«Фестиваль погрузит в атмосферу древних сказок и преданий, откроет тайны архитектуры и звёздного неба, флоры и фауны Карачаево-Черкесии», — отметили организаторы.
Программа фестиваля:
- иммерсивные экскурсии с музыкантами в комплексе аланского городища и древних горных храмах;
- научно-музыкальные прогулки в горах с орнитологами и биологами;
- концерты классической музыки с участием молодых солистов ведущих музыкальных коллективов России;
- экскурсии в обсерваторию с сотрудником САО РАН и ночные экскурсии с астрофизиками;
- дискуссии и публичные интервью с учеными, солистами ведущих оркестров России и лауреатами международных премий;
- мастер-классы для учеников музыкальных школ;
- завтраки с учеными и музыкантами.
Билеты на фестиваль пока не появились в продаже. Следить за подробностями можно на сайте фестиваля.