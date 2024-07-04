Ночь в обсерватории и концерты под звездами. Курорт «Архыз» проведет фестиваль науки и музыки

Карачаево-Черкесия

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  • Архыз Park в Карачаево-Черкесии © Фото Алексея Полуянова
    Архыз Park в Карачаево-Черкесии © Фото Алексея Полуянова

В горах Карачаево-Черкесии в августе пройдет научно-музыкальный фестиваль. Туристов ждут концерты классической музыки и экскурсии с российскими учеными

2 июля Минтуризма и курортов Карачаево-Черкесии сообщило, что с 7 по 11 августа на курорте «Архыз» пройдет фестиваль «Выше звука 2024». 

Организаторы разделили фестиваль на два блока — музыкальный и научный. Первый включает концерты классической музыки, в том числе под открытым небом, мастер-классы по фортепиано и скрипке, а второй — дискуссии, интервью и экскурсии с российскими учеными — астрофизиками, археологами, биологами, орнитологами-любителями.

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В 2024 году фестиваль будет посвящен теме изучения и вдохновения фольклором и народными традициями.

«Фестиваль погрузит в атмосферу древних сказок и преданий, откроет тайны архитектуры и звёздного неба, флоры и фауны Карачаево-Черкесии», — отметили организаторы.

Программа фестиваля:

  • иммерсивные экскурсии с музыкантами в комплексе аланского городища и древних горных храмах;
  • научно-музыкальные прогулки в горах с орнитологами и биологами;
  • концерты классической музыки с участием молодых солистов ведущих музыкальных коллективов России;
  • экскурсии в обсерваторию с сотрудником САО РАН и ночные экскурсии с астрофизиками;
  • дискуссии и публичные интервью с учеными, солистами ведущих оркестров России и лауреатами международных премий;
  • мастер-классы для учеников музыкальных школ;
  • завтраки с учеными и музыкантами.

Билеты на фестиваль пока не появились в продаже. Следить за подробностями можно на сайте фестиваля.

Как писали Юга.ру, в Архызе открылся первый высокогорный ЗАГС. Его установили на высоте более 2,5 тыс. метров.

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