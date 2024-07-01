Ледяная вода, комары и укус попугая: на что жалуются туристы Анапы и Геленджика

В последние выходные июня море в Анапе так и не прогрелось, зато зацвели водоросли, туристов Геленджика атаковали комары, а в Витязево на мужчину напал попугай. Рассказываем, чем недовольны отдыхающие на курортах Краснодарского края

1 июля Краснодарский гидрометцентр сообщил, что температура морской воды в Анапе всего 18 градусов. Море резко остыло к утру 22 июня, но спустя 10 дней так и не прогрелось до прежних значений в 25°C. Сегодня же автор телеграм-канала «Маковозовы» опубликовал видео с пляжа в Анапе. Он сообщил, что желающих купаться не так много, в основном люди загорают или заходят в воду по колено.

Однако туристов Анапы расстроила не только холодная вода, но и «цветущее море». 30 июня в соцсетях появились кадры пляжей, усыпанных водорослями. «Море от лаундж-зоны до Анапки просто шокирует! Густой ковёр камки, в которой к тому же кишат мириады насекомых», — пишет один из туристов. «А в Черном море в районе Анапы два варианта — холодная, но чистая вода, либо теплая, но вся в киселе из камки с медузами», — добавляет другой читатель.

Еще одна неприятность произошла на пляже «Паралия» в Витязево — туриста во время фотосессии укусил попугай ара. 1 июля отдел МВД Анапы сообщил, что полицейские задержали организаторов платной фотосессии, экзотическую птицу передали в зоопарк, а пострадавшего ждет судмедэкспертиза.

При этом в Геленджике случилась другая напасть — отдыхающие пожаловались на нашествие комаров. 1 июля одна из туристок опубликовала видео, в котором сообщила, что по вечерам из-за насекомых невозможно гулять, а в магазинах раскупили все фумигаторы.