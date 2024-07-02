Краснодарский край на три дня накроет жара до +39 градусов

2 июля Центр мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае сообщил, что со 2 по 5 июля температура воздуха в регионе поднимется до +39 градусов. Исключение составляют юго-восточные предгорные районы. На Черноморском побережье в этот же период ожидается до 37°С.

Сегодня же ЕДДС Краснодара объявила в регионе штормовое предупреждение из-за жары, а МЧС по Краснодарскому краю предупредило о чрезвычайной пожароопасности 5 и 4 класса. Оповещения будут действовать со 2 по 5 июля.