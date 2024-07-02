Краснодарский край на три дня накроет жара до +39 градусов
Из-за высоких температур ЕДДС объявило штормовое предупреждение по Краснодарскому краю, а МЧС — пожароопасность 5 и 4 классов
2 июля Центр мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае сообщил, что со 2 по 5 июля температура воздуха в регионе поднимется до +39 градусов. Исключение составляют юго-восточные предгорные районы. На Черноморском побережье в этот же период ожидается до 37°С.
Сегодня же ЕДДС Краснодара объявила в регионе штормовое предупреждение из-за жары, а МЧС по Краснодарскому краю предупредило о чрезвычайной пожароопасности 5 и 4 класса. Оповещения будут действовать со 2 по 5 июля.
В Краснодарском крае опасность пожаров:
Сотрудники ведомств напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по бесплатным номерам: 01, 101 и 112.
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