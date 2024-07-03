В отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания

В отделениях «Почты России» в Краснодарском крае теперь можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, воспользоваться компьютером, принтером и весами

3 июля администрация Краснодарского края сообщила , что в региональных отделениях «Почты России» появились первые зоны самообслуживания. В них можно подготовить письма и посылки к отправке, воспользоваться компьютером, принтером и весами.

Клиентам следует взвесить почтовое отправление, открыть личный кабинет на сайте «Почты России», заполнить адрес для отправки и оплатить доставку банковской картой. Затем распечатанный бланк и почтовое отправление нужно отдать оператору.

Зоны самообслуживания открыли в 24 почтовых отделениях Краснодарского края — Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Ейске, Приморско-Ахтарске и Лабинске.

2 июля телеграм-канал «Говорит НеМосква» сообщил, что «Почта России» предложит почтальонам дополнительные функции, чтобы они чуть больше зарабатывали и не увольнялись. Компания не намерена поднимать им зарплату из-за низкой рентабельности сельских почтовых отделений. В разных регионах РФ в 2023 году закрылись десятки почтовых отделений.