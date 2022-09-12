«По праздникам выдавали по одной шариковой ручке». Как в Краснодарском крае работают почтальоны и с какими трудностями сталкиваются

С начала 2022 года Роскомнадзор подал в арбитражные суды России несколько сотен исков к «Почте России». В ведомстве говорят, что жалобы на АО «Почта России» составляют около 96% от общего количества на услуги почтовой связи. Основная претензия клиентов — медлительность. На сайте по поиску работы HeadHunter в Краснодаре есть несколько вакансий почтальона. Опыт работы не требуется, ключевой навык — ответственность. Во всех объявлениях указаны разные зарплаты — максимум 35 тыс. рублей. Сами сотрудники отделений недовольны не только зарплатами, но и планами продаж, недостачами, которые приходится покрывать самим, и рисками для жизни, с которыми сталкиваются. Обо всём этом, а также любви к работе Иолина Грибкова поговорила с двумя краснодарскими почтальонами. Ивану (имя изменено по просьбе героя) 22 года. Три года назад его призвали в армию, но, чтобы «не совершать насилие над людьми», он выбрал государственную альтернативную службу. Она предусмотрена на случай, если убеждения или вероисповедание человека противоречат несению военной службы. Работают альтернативщики на почте на тех же условиях, что и остальные сотрудники. Разница лишь в том, что нельзя уволиться, когда захочешь. По его словам, привычного собеседования при приёме на работу нет. Когда спрашивают, почему выбрали именно эту компанию, что привлекло, какие перспективы видят. «Формально перспективы есть, но фактически нет. Всё это настолько эфемерно, что я не знаю ни одного здравомыслящего человека, который бы пошёл работать на почту», — добавил Иван. При этом, парню нравится активная физическая нагрузка и разнонаправленность задач: выдача пенсии, приём коммунальных платежей, оформление подписок, продажа товаров. Ольга работает почтальоном уже 27 лет. Сначала пошла устраиваться в отделение оператором, но 12-часовой график с 8 до 20 часов не подошёл. У почтальонов день более короткий. По её словам, некоторые сотрудники заканчивают почтовый колледж, но это совсем не обязательно. «Я люблю ходить, не могу долго сидеть на одном месте, поэтому мне нравится такая активная работа. Хотя в последнее время у нас прибавилось много сидячей работы», — рассказала Ольга.

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Жара, гололёд и агрессивные собаки Ходят по дворам почтальоны и в холод, и в гололёд, и в 40-градусную жару. Летом график пытались поменять на вечерний, но стало неудобно добираться домой. Однажды разносить почту Ольге помогала дочь, но у неё случился тепловой удар. «У нас четкий график и жандармская система. Придя в отделение, все должны отметиться и сделать фотографию. Уходя — тоже. Нам ничего не говорили о том, что будет, если уйдём раньше, но ходят слухи, что чуть ли не из зарплаты могут деньги вычесть. Ещё одна «прелесть» работы в том, что всего один выходной», — рассказала Ольга. Другая проблема — собаки. Женщина призналась, что её уже кусали раз 20. Чаще всего из-за того, что безответственные хозяева не привязывают своих животных. У почтальонов есть с собой отпугиватели, но ими не всегда успевают воспользоваться. Одна из коллег Ольги вместо этого берёт с собой сосиски и корм. «Но отстреливаться сосисками, пока тебя грызут за ногу, — сомнительное решение. Все говорят, что у них самые добрые собаки, а потом начинают выпучивать глаза и уверять, что такое впервые. Ещё намекают, что хороших людей собаки не кусают», — добавила Ольга. Иван рассказывает, что двери порой открывают люди в состоянии алкогольного опьянения или с психическими отклонениями, также на почтальонов вполне могут напасть, чтобы обокрасть. По технике безопасности на все эти случаи есть инструкции, и перцовые баллончики для самообороны. Привозят для работников почты и униформу — осенне-зимнюю куртку, тёплые и резиновые сапоги, демисезонные туфли. Но 10 лет в отделение, где работает Ольга, не присылали сумки, поэтому многие успели купить их за свой счёт. Женщина решила не тратиться и дождалась. Она говорит, что некоторые работники трудятся в своих куртках, но они быстро затираются из-за крупногабаритной сумки. Вещи присылают на три года, однако к концу этого срока те превращаются буквально в лохмотья. Иван уверяет, что в его отделении тоже есть проблемы с обеспечением всем необходимым. «За три года работы я ни разу не видел, чтобы нам привезли канцелярские принадлежности. По праздникам выдавали по одной шариковой ручке с карандашом. Но этого хватает на неделю, приходится покупать за свой счёт. Недавно прислали осенние ботинки — калоши, куртки и сумки. Проблема в том, что на всех не хватает. То, что это не всегда удобно и красиво, — другое дело. Почта свою обязанность выполнила. Лично я выдаваемую форму не носил», — рассказал Иван.

Почта России © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Сумки почтальоны периодически взвешивают для нормирования. 5-6 кг — предел. Однако зачастую вес больше из-за терминала, товаров, зонта в дождливую погоду. «Мы думали, что продавцы должны иметь санитарные книжки» Сейчас у почтальонов появились новые функции: принимать коммунальные платежи, продавать товары. Потом все выбитые чеки приходится обрабатывать в отделении, сводить в одну кучу, писать отчёты. По словам Ольги, первые товары появились на почте около 15 лет назад, но нормы продаж тогда не было. Сначала привезли стиральный порошок и какие-то моющие средства, из-за них в отделении стоял специфический запах. Сотрудники удивились нововведению и почти все товары сами разобрали домой. Три года назад на прилавки добавили продукты и для сотрудников ввели план. «Никому не нравится продавать. Есть каталоги, я с ними хожу. Если никто ничего не закажет, берём мы, потому что есть план — 350 рублей в день. Я не выкладываю полностью эту сумму из своего кармана, но кое-что для себя покупаю. Не делать план не приветствуется», — Ольга признаётся, что у многих дома есть запасы купленного на почте, уже не несколько месяцев вперёд. Все жители участков, которые обслуживает женщина, знают, что продукты можно заказать домой. «У меня даже в тетрадке записано, кто что обычно берёт — какой сорт кофе и чая. Звонят порой и говорят: «Не забудь геркулес», — рассказывает Ольга и добавляет, что из-за торговли некоторые сотрудники хотели увольняться. В феврале 2018 года стало известно, на инвестиционном форуме в Сочи «Магнит» и «Почта России» при участии ВТБ подписали соглашение, по которому ритейлер стал оператором заказа продуктов и других потребительских товаров через сеть из 42 тыс. отделений. В почтовом отделении, где работает Ольга, раньше даже был холодильник, в нём хранили мороженое для продажи. Только вот покупали его в основном сами сотрудники. Однако мощности помещения не рассчитаны на такую технику. В итоге продукция растаяла, и холодильник убрали.

Мы думали, что продавцы должны иметь санитарные книжки, у нас же ничего этого нет. Да и помещения не предусмотрены для хранения продуктов

В почтовом отделении Ивана есть норма продаж не только товаров «Магнита», но также подписок и лотерейных билетов. Фокусные дни два раза в неделю, за это время нужно собрать 8 тыс. рублей. За месяц — 32 тыс. рублей.

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«Норма продаж — это ужасно. Мне выполнять план за три года не удавалось ни разу. Приходится компенсировать. Не нашёл за день человека, который хочет оформить подписку, делаешь для себя, чтобы не было нуля. То же самое с лотерейными билетами — нельзя сдать накладную с нулевым показателем. Эти планы деморализуют, они не стоят той премии, которую за них получаешь», — добавил Иван. Постоянная текучка У Ольги оклад 25 тыс. рублей, после вычета подоходного налога остаётся около 22 тыс. рублей. Премия — около 2 тыс — предусмотрена только, если все без исключения сотрудники отделения, в том числе операторы, выполнят свой план продаж товаров. Именно 100%, даже 97% не считаются. Иван подтвердил эту информацию, уточнив, что буквально три месяца назад зарплата была 14 тыс. 200 рублей. «Попробуйте месяц прожить на эти деньги — миссия невыполнима», — добавил Иван. Некоторые клиенты, которые получают пенсию на дом, оставляют так называемые чаевые — кто-то пять рублей, кто-то 100. Пару тысяч в месяц к зарплате идёт плюсом. Но и свои деньги приходится отдавать в кассу, когда, например, обсчитался, и никто из получателей в этом не признался. А новые купюры часто слипаются: каждый год почтальон таким образом лишается нескольких тысяч рублей. Иван считает, то основная проблема почты — в нехватке кадров и низких зарплатах. Он на протяжении двух лет в своём отделение был единственным мужчиной, потом появились оператор и почтальон. С Ольгой работают в основном женщины, но сейчас есть и парень. Он, как Иван, выбрал альтернативную службу и ведёт два участка. «Не спешите оставлять жалобы, если вам не понравилось обслуживание. Из-за них снижается рейтинг отделения, люди не получат премии, которые и так небольшие», — подытожил Иван.